"كل هذا يبدو وكأنه حلم" - روب ماك يشكر وريكسهام وتشيلسي على المباراة الكلاسيكية في كأس الاتحاد الإنجليزي برسالة "نراكم قريبًا" إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز

أثارت الأجواء الكهربائية في ملعب ريسكورس غراوند حماس فريق ريكسهام الذي فاجأ مرتين فريق تشيلسي الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني في مباراة كلاسيكية مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. تقدم الفريق المضيف في الدوري الإنجليزي في البداية بهدف مفاجئ سجله سام سميث، وبعد أن أدرك آرثر أوكونكو التعادل بهدف غير محظوظ في نهاية الشوط الأول، استعاد ريكسهام الأفضلية بشكل دراماتيكي في أواخر الشوط الثاني بفضل لمسة بارعة من كالوم دويل. ومع ذلك، أجبرت الاستجابة السريعة لجوش أشيمبونج المباراة على الدخول في الوقت الإضافي، وهو ما زاد من صعوبة المهمة بسبب البطاقة الحمراء المدمرة التي حصل عليها جورج دوبسون لاعب وريكسهام بمساعدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قبل صافرة نهاية الشوط الثاني.

بعد أن أصبح الفريق المضيف بعشرة لاعبين، انهارت مقاومة الفريق المضيف بفضل تسديدة مذهلة من أليخاندرو غارناشو، وبعد أن تم إلغاء هدف التعادل المحتمل من لويس برانت بسبب تسلل تم تحديده بواسطة VAR، أنهى جواو بيدرو هجمة مرتدة سريعة في الثواني الأخيرة ليحسم فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 وينقذ عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز من هزيمة مفاجئة.