انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي يعتبر الآن "صفقة منتهية" حيث يستعد نوتنغهام فورست للمطالبة بـ 90 مليون جنيه إسترليني مقابل نجم إنجلترا
ضربة قوية لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات
هذه الخطوة تمثل ضربة قوية لمانشستر يونايتد، الذي كان قد حدد اللاعب الدولي الإنجليزي كهدف رئيسي ليحل محل نجوم متقدمين في السن مثل كاسيميرو. ومع ذلك، يبدو أن تأثير المدير الرياضي الجديد هوغو فيانا قد رجح كفة الميزان بشكل حاسم لصالح مانشستر سيتي. وبحسب ما ورد، فقد حدد المدير التنفيذي البرتغالي أندرسون كهدف رئيسي منذ الصيف الماضي، وظل النادي يواصل سعيه الحثيث وراء لاعب الوسط المتعدد المواهب الذي أضاء الدوري الممتاز هذا الموسم.
فيانا يقود هجوم نجم فورست
وفقًا لتقرير صادر عن TEAMtalk، فإن الأساس لهذه الخطوة الهامة كان موجودًا منذ بعض الوقت. قال المراسل غرايم بيلي: "لأكون صادقًا، منذ عدة أسابيع، ومن مصادر عديدة، قيل لي أن انتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي أمر مؤكد. كان مانشستر سيتي يراقب أندرسون منذ شهور، منذ العام الماضي. قيل لي أن هوغو فيانا اختاره الصيف الماضي كلاعب يريده." هذا النهج الاستباقي جعل مانشستر سيتي يقفز إلى مقدمة الطابور، تاركًا جيرانه في أولد ترافورد وراءه."
من المتوقع أن تكون هذه الصفقة واحدة من أغلى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يقال إن نوتنغهام فورست يطالب بمبلغ يقارب 90 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار). على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من أي من الطرفين، إلا أن التقارير تشير إلى أن هناك إجماع على أن الانتقال هو مجرد إجراء شكلي. وأضاف بيلي: "في أوساط كرة القدم، هناك اعتقاد بأن أندرسون سيذهب إلى مكان واحد فقط وهو مانشستر سيتي. على الرغم من أن مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست لم يؤكدا أي شيء، أعتقد أنه على الرغم من عدم توقيع أي شيء، فإن أندرسون يعرف أين سيلعب الموسم المقبل، وسيكون ذلك في ملعب الاتحاد".
صمت في ملعب الاتحاد بعد هدف مذهل
على أرض الملعب، أثبت أندرسون قيمته من خلال قيادة أداء فورست القوي ضد فريقه المستقبلي. شعر جوارديولا بالإحباط بعد أن تعادل فريقه بفضل هدفين مذهلين من مورغان جيبس-وايت وأندرسون. كان هدف أندرسون في الدقيقة 76 مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث أظهر المهارة الفنية والهدوء اللذين جعلاه أحد أكثر المواهب الإنجليزية الشابة طلبًا في الدوري حاليًا.
تركت هذه النتيجة مانشستر سيتي في مواجهة معركة صعبة للحاق بأرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وعندما سُئل عن ما يمكن أن يحسنه فريقه لضمان الفوز، أجاب جوارديولا بصراحة: "تسجيل الأهداف". وتابع المدرب الكتالوني قائلاً: "بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة. أود أن نستقبل أهدافاً أقل، لكن الأمر لا يتعلق بتحليل إجراء معين. أنا لا ألوم لاعبي فريقي أبدًا. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وحصلنا على فرص في النهاية وفي الشوط الأول. كان الزخم في صالحنا. لكن هناك دائمًا ما يحدث، ولم نتمكن من الفوز".
التحديات التي ستحدد مسار الموسم
يجب على سيتي أن يتجاوز بسرعة خيبة أمل التعادل مع فورست، حيث يدخل الفريق أسبوعًا قد يحدد طموحاته في الفوز باللقبين. يتحول التركيز الفوري إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يقود جوارديولا فريقه إلى سانت جيمس بارك هذا السبت لمواجهة حاسمة مع نيوكاسل يونايتد. لكن النجاح في الكأس المحلية ليس سوى العقبة الأولى. ثم يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة أوروبية ضخمة في منتصف الأسبوع، حيث يستضيف ريال مدريد في مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا. مع تقدم أرسنال بفارق كبير في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمثل هذه المباريات المتتالية منعطفًا حاسمًا لفريق يسعى للحفاظ على هيمنته في الدوري المحلي والقاري.
