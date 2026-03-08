Getty Images Sport
ترجمه
مانشستر يونايتد متهم بالتعاقد مع لاعب بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني لأن "حفيد لويس فان غال لعب معه في لعبة FIFA"
هل لعبة فيديو وراء توقيع روجو مع مانشستر يونايتد؟
وصل روجو إلى أولد ترافورد في عام 2014 قادمًا من سبورتنج لشبونة في صفقة بلغت قيمتها حوالي 16 مليون جنيه إسترليني. في حين بدا هذا الانتقال وكأنه نجاح استكشافي عادي بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه المدافع في كأس العالم في البرازيل مع المنتخب الأرجنتيني الذي وصل إلى النهائي، إلا أن شولز وبوت أشارا إلى أن التوصية الأولية جاءت من مصدر أصغر سنًا بكثير كان يهيمن على اللاعب في لعبة FIFA من EA Sports.
- AFP
الألعاب تلتقي بفريق التوظيف
في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، أوضح بوت كيف حولت الألعاب الحديثة الشباب إلى كشافين من كراسيهم. وتذكر معرفة ابنه باللعبة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم الرقمي قد سد الفجوة بين الكشافة الافتراضية والمهنية لكرة القدم بطرق غير متوقعة.
قال بوت في البودكاست: "إذا نظرت إلى ما يفعله الأطفال، فإن ابني عندما كان في العاشرة من عمره، كان بإمكانه العمل في فريق التوظيف. كان يعرف كل لاعب، وكان ذلك كله بفضل FIFA وما يلعبونه عبر الإنترنت على PlayStation".
اتخذت المحادثة منحى أكثر تحديدًا عندما تدخل شولز بحكاية محددة تتعلق بفترة ولاية فان جال. سخر من الأساليب المزعومة للهولندي، مضيفًا: "يبدو أن لويس فان جال جلب لاعبًا من خلال حفيده. أخبره عن ماركوس روجو من الأرجنتين [من خلال اللعب على FIFA]".
قصة حقيقية أم أسطورة أولد ترافورد؟
ترك هذا الكشف المذيع بادي ماكغينيس في حالة من عدم التصديق، حيث قاطعه المذيع قائلاً "لا!" واقترح أن الأمر لا بد أنه "أحد تلك الأشياء المختلقة". ومع ذلك، سارع بوت إلى تأكيد هذه الاحتمالية، مشيراً إلى أن أطفاله غالباً ما يكتشفون المواهب قبل وقت طويل من ظهورها على الساحة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو غيره من الدوريات الأوروبية الكبرى.
أجاب بوت: "لا، هذا صحيح، قال لي ابني عن أحد اللاعبين: 'يجب أن يذهبوا ويوقعوا مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة'. لم أسمع بهم من قبل. صدق أو لا تصدق، بعد عامين تقريبًا بدأ هؤلاء اللاعبون في الانتقال إلى أندية كبرى في أوروبا".
عند التعاقد مع اللاعب، قدم فان غال تقييمًا أكثر احترافية لمجنده الجديد. قال الهولندي: "ماركوس مدافع موهوب للغاية. يمكنه اللعب كمدافع وسط أو ظهير أيسر. لديه الموهبة والقوة البدنية والرغبة في التعلم. هذا يعني أن مستقبله مشرق للغاية".
- Getty Images Sport
إرث روجو في مانشستر يونايتد
قضى روجو سبع سنوات في صفوف مانشستر يونايتد، حيث خاض 122 مباراة وفاز ببطولات منها كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أوروبا. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يلعب حاليًا في صفوف نادي راسينغ كلوب في وطنه، بطلاً محبوبًا بفضل أسلوبه القوي في اللعب.
إعلان