AFP
ترجمه
"عليك أن تعانقهم!" - إيغور تودور يتعرض للهجوم من قبل مدرب توتنهام السابق لتغيير موقفه بشأن معركة الهبوط
تحقق واقع قاسٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز للمدرب المؤقت
أصبحت حالة توتنهام أكثر سوءًا بعد هزيمته 2-1 أمام فولهام، ثم هزيمته 3-1 على أرضه أمام كريستال بالاس. يعتقد شيروود أن شدة المنافسة في الدوري الإنجليزي قد فاجأت تيودور. "أعتقد أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز قد صدمته. الأمر ليس سهلاً. هذه منافسة صعبة. يبدو أنه يشعر بالضياع أحياناً على خط التماس. لم يكن يعرف شيئاً عن ذلك"، كما أشار شيروود على قناة سكاي سبورتس.
- Getty
تودور ينتقد تغيير الموقف
أعرب شيروود عن دهشته من السرعة التي ساءت بها الأجواء، حيث يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر بعد سلسلة من النتائج الكارثية. وانتقد ريدكناب بشكل خاص تغيير تودور في لهجته، حيث انتقل من الثقة التامة إلى انتقاد فريقه علناً. "لقد انتقل من "أضمن بنسبة 100٪ أننا سنقضي الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز" إلى "اللاعبون ليسوا لائقين بدنياً، نحن لسنا جيدين في الهجوم، نحن لسنا جيدين في الوسط، نحن لسنا جيدين في الدفاع، نحتاج إلى عودة لاعبينا المصابين إلى اللياقة البدنية". عليك أن تتعامل مع ما لديك. انس كل هذا الهراء. ركز على اللاعبين الذين هم في حالة بدنية جيدة في الوقت الحالي وحاول أن ترفع معنوياتهم"، أضاف.
الحاجة إلى عناق دافئ
وفقًا لشيروود، من المرجح أن يؤدي النهج العدواني الحالي تجاه الفريق إلى نتائج عكسية مع اقتراب خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. "لا يمكنك الحصول على دفعة [المدير الفني الجديد] من خلال استخدام العصا وضربهم بها"، جادل شيروود. "ليس إذا كان الجانب السلبي يبدو مثل الهبوط. عليك أن تعانقهم. عليك أن تجد الحل الأفضل. عليك أن تقدم لهم حلاً سهلاً لكيفية لعبنا. هكذا نلعب".
- Getty Images Sport
التهديد الوشيك للبطولة
تتزايد التكهنات حول مستقبل تيودور، لكن يبدو أن النادي عازم على الاستمرار معه في المستقبل القريب. عندما واجه تيودور أسئلة مباشرة حول مستقبله الوظيفي بعد الهزيمة أمام بالاس، التزم الصمت بشأن مستقبله مع توتنهام، واكتفى برد بسيط "لا تعليق" عندما سُئل عما إذا كان سيكون في مقعد المدرب في المباراة التالية.
لا يمنح الجدول الزمني أي راحة للعملاق المتعثر. مع اقتراب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، ثم رحلة صعبة إلى ليفربول، تصل الضغوط إلى نقطة الانهيار. بعد عام واحد فقط من فوزه بدوري أوروبا، يواجه توتنهام الآن تهديدًا حقيقيًا بالهبوط في مباراة حاسمة ضد نوتنغهام فورست، وهو واقع يجد شيروود ومشجعو توتنهام صعوبة في تقبله.
إعلان