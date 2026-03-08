دانيال ليفي وجو لويس متهمان بـ"التدخل" في اختيار لاعبي فريق توتنهام، في تصريح مثير للجدل من المدير الفني السابق للفريق

تذكر ريدكناب حادثة معينة قبل مباراة ضد مانشستر يونايتد في عام 2010. في مقابلة مع صحيفة The Times، قال: "كنت في طريقي إلى مطار ستانستيد للسفر إلى مانشستر عندما تلقيت مكالمة هاتفية من دانيال. قال دانيال: "مرحبًا، هاري. أنا دانيال". قلت: "مرحبًا، دانيال"... 'من ستشرك في الهجوم غدًا؟' قلت: 'روبي كين'. قال: 'روبي كين؟' قلت: 'نعم، روبي كين'. ثم قال: 'لماذا لا تتحدث مع رافائيل فان دير فارت عن من يريد أن يلعب معه؟

فقلت: "ما علاقة رافائيل فان دير فارت بهذا الأمر يا دانيال؟ أنا من يختار التشكيلة، وليس رافائيل فان دير فارت". فقال: "حسنًا، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة رأي رافا". فقلت: "لا، ليس حقًا، روبي كين سيلعب".