Getty Images Sport
ترجمه
كشافو ريال مدريد يراقبون نجم نيوكاسل كجزء من "مهمة مزدوجة" خلال رحلة لمشاهدة مانشستر سيتي
هدف ريال مدريد الصيفي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني
كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا شخصية مركزية في هزيمة فريق إدي هاو بنتيجة 3-1 أمام سيتيزنز. كان فريق بيب جوارديولا تحت مراقبة مسؤولي ريال مدريد، لكنهم كانوا يراقبون عن كثب أداء تونالي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن. يقال إن نيوكاسل يستعد لمنافسة شديدة على التعاقد مع اللاعب، حيث من المتوقع أن تصل قيمة النجم السابق في ميلان إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
- Getty Images Sport
سباق الانتقالات للمايسترو الإيطالي
مدريد ليست القوة الأوروبية الوحيدة التي تتابع لاعب الوسط. أرسنال أيضًا أبدى اهتمامًا كبيرًا به، حيث شوهد وكيل أعماله بيبي ريزو في المدرجات خلال فوز الغانرز الأخير على برايتون. يرى النادي اللندني الشمالي أن تونالي حل طويل الأمد في خط وسط ميكيل أرتيتا، لكن أي صفقة ستتطلب استثمارًا قياسيًا في بريطانيا لاعب وسط إذا أرادوا إغراءه بالرحيل عن تاينسايد.
هناك اهتمام آخر من أولد ترافورد، حيث ورد أن مانشستر يونايتد وضع تونالي على قائمة طويلة من البدائل المحتملة لكاسيميرو. مع وجود العديد من الأندية التي تدور حوله، يواجه فريق ماغبايز مهمة صعبة للحفاظ على نجمه، خاصة وأنه يواصل خوض حملة محلية صعبة تجده حالياً بعيداً عن مراكز التأهل الأوروبية في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
الضغط يتزايد على نيوكاسل للحفاظ على نجومه
على الرغم من الضجة المتزايدة، لا تزال الإدارة في سانت جيمس بارك مصممة على موقفها. فقد رفض كبار المسؤولين فكرة أن يكون النادي ناديًا بائعًا ورفضوا الرواية التي تقول إن سعرًا قد تم تحديده بالفعل. النادي يحاول جاهدًا تجنب تكرار قصة ألكسندر إيساك، التي شهدت رحيل المهاجم السويدي إلى ليفربول في صفقة قياسية في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، مما ترك فريق الماغبايز يعاني من نقص في التعزيزات الهجومية.
تناول تونالي نفسه مؤخرًا مستقبله على المدى الطويل بأمانة منعشة عندما سُئل عن بقائه في تاينسايد. واعترف قائلاً: "هذا سؤال صعب لأنك تعلم أن كرة القدم تتطلب التفكير سنة بسنة. كان الصيف الماضي صعبًا بالنسبة لنا، وبالنسبة لأليكس [إيساك]، ولكن هذه هي كرة القدم. إذا كان لديك خيار في حياتك، للانضمام إلى فريق آخر، فعليك التفكير في كل شيء. لا أريد أن أقول: "نعم، أريد البقاء هنا لمدة عشر سنوات"، لكنني سعيد هنا الآن. لا أفكر في أي فريق آخر".
- (C)Getty Images
نيوكاسل يوجه انتباهه إلى أوروبا
يواصل هاو دعمه للاعب الوسط، الذي لا يزال ممتنًا لدعم النادي له خلال فترة حظر المراهنة التي استمرت عشرة أشهر. وكان قد نفى سابقًا أي حديث عن انتقاله، قائلاً: "لم تكن لدينا أي نية على الإطلاق للتخلي عن ساندرو. إنه سعيد جدًا هنا، ويحب اللعب لنيوكاسل، ويحب المدينة. ساندرو بخير تمامًا. تحدثت معه أمس. تركيزه منصب على الحاضر وعلى فريقنا. لا توجد أي مشكلة مع ساندرو نفسه. إنه سعيد وملتزم".
مع تلاشي آثار الهزيمة 3-1، يجب على نيوكاسل أن يعيد تنظيم صفوفه بسرعة ويحول تركيزه مرة أخرى إلى حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز ومسيرته في دوري أبطال أوروبا. ليس لدى الماغبايز متسع من الوقت للتفكير في النكسات المحلية، حيث يستعدون لمباراة دور الـ16 المرتقبة ضد العملاق الإسباني برشلونة. في غضون ذلك، سيركز ريال مدريد الآن بالكامل على مباراته الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
إعلان