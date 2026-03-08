ترجمه
فيديو: رايان رينولدز يلتقي ببداد إغبالي، المالك المشارك لنادي تشيلسي، في الوقت الذي يتلقى فيه نادي ريكسهام رسالة "تعويض عن الدوري الممتاز"
رئيس تشيلسي يدعم وريكسهام للصعود إلى الدوري الممتاز
في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن"بعد صافرة النهاية، وجه إغبالي تحديًا موجزًا من ست كلمات لنجم فيلم "ديدبول" أكد على الاحترام الذي اكتسبه نادي ريكسهام في عالم كرة القدم. وعندما تصافح الاثنان، قال مالك تشيلسي ببساطة: "تعوضوا ذلك في الدوري الممتاز". كان ذلك اعترافًا بالشوط الطويل الذي قطعه النادي تحت قيادة رينولدز وروب ماك، مما دفع عملاق غرب لندن إلى حافة الهاوية أمام جماهيره الصاخبة.
البلوز ينجو من مفاجأة كلاسيكية في الكأس
وجد فريق ليام روزينيور نفسه في صراع حقيقي ضد منافسه من الدرجة الأدنى. تقدم وريكسهام مرتين بفضل سام سميث وكالوم دويل، مما أجبر الزوار على الاعتماد على جودتهم الفردية الفائقة لتجنب هزيمة فادحة. تطلب الأمر هدفًا متأخرًا من جوش أشيمبونج لإجبار الفريقين على خوض 30 دقيقة إضافية، حيث حسم أليخاندرو غارناشو وجواو بيدرو المباراة في النهاية ضد الفريق المضيف المتعب الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد جورج دوبسون بالبطاقة الحمراء.
على الرغم من النتيجة، كان رينولدز فخوراً بأداء فريقه. متأملاً في الصعود الصاروخي للنادي منذ الاستحواذ المثير للانتباه، لجأ النجم الهوليوودي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاعره. نشر رينولدز على X: "قبل ثلاث سنوات من هذا الأسبوع، تعادلنا مع مايدنهيد يونايتد. اليوم، دفعنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي. أنا فخور للغاية بأداء ريكسهام اليوم".
سارع روزينيور، مدرب تشيلسي، إلى الاعتراف بصعوبة المهمة التي واجهها فريقه الذي خضع لتغييرات في تشكيلته في شمال ويلز. اعترف المدرب بأن فريقه كان بحاجة إلى رفع مستواه للتغلب على الأجواء المكثفة والشجاعة التكتيكية للمضيفين. وأشاد بالفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن سحر المسابقة كان حاضرًا بقوة في ملعب ريسكورس جراوند خلال المعركة التي استمرت 120 دقيقة.
وقال روزينيور: "هذه هي الأسباب التي تجعل كأس الاتحاد الإنجليزي ما هو عليه. أعتقد أنهم كانوا رائعين. رائعين في طاقتهم، وشجاعتهم في الضغط، وطريقة لعبهم. ثم كان علينا أن نكون في مستوى عالٍ جدًا. لقد ضغط علينا فريق جيد جدًا طوال المباراة. عليك أن تظهر شخصيتك أيضًا".
تغييرات القواعد تعزز آمال الصعود لفريق Red Dragons
قد يصبح طريق ريكسهام إلى الأرض الموعودة أكثر سهولة في المستقبل القريب بسبب التغييرات الهيكلية الهامة داخل الدوري الإنجليزي لكرة القدم. في خطوة ستسعد مجلس إدارة النادي، وافقت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميًا على توسيع نطاق نظام المباريات الفاصلة ليشمل ستة فرق بدءًا من موسم 2026-27. وهذا يعني أن الفرق التي تحتل المرتبة الثامنة ستحظى بفرصة اللعب في ويمبلي، مما يوفر شبكة أمان ضخمة للأندية التي تطمح للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن في الوقت الحالي، يظل فريق ريد دراغونز مركزًا على الموسم الحالي وهدفه المباشر المتمثل في الصعود التلقائي أو إنهاء الموسم في المراكز الستة الأولى. بينما ينتقل تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومهامه الأوروبية، يعود ريكسهام إلى الدوري بسمعة معززة. سيواجه الفريق هال سيتي، صاحب المركز الخامس، يوم الثلاثاء.