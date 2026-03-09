AFP
ترجمه
إدي هاو يتحدى لاعبي نيوكاسل ليكونوا مستعدين لمواجهة برشلونة في "أكبر مباراة في تاريخ" دوري أبطال أوروبا
التخلص من كآبة المدينة
الأجواء في ملعب دارسلي بارك للتدريب في نيوكاسل كانت تتسم بالتركيز الشديد بدلاً من الحزن. في حين أن خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع كان بمثابة صدمة للجماهير المتعطشة للفوز باللقب، سارع هاو إلى إعادة صياغة السرد. مواجهة العملاق الكتالوني تؤكد السرعة الفائقة التي حققها النادي في صعوده منذ استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي عليه. بالنسبة لفريق كان يصارع الهبوط قبل بضع سنوات فقط، فإن احتمال استقبال بطل أوروبا خمس مرات في مباراة خروج المغلوب هو حقيقة غير واقعية يريد هاو أن يتقبلها لاعبوه بدلاً من الخوف منها.
- Getty Images
ليلة تاريخية في سانت جيمس بارك
"من السهل أن تكون سلبيًا في الوقت الحالي. أفهم أننا خرجنا من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكننا على وشك خوض أكبر مباراة في تاريخ النادي وعلينا أن نتعامل معها على هذا النحو"، قال هاو للصحفيين. "لم نكن في هذا الموقف من قبل في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل مسابقة على الإطلاق. علينا أن نجهز اللاعبين لذلك، وليس لدينا وقت للتفكير في هذا الأمر".
لقد عانى فريق "المغار" من جدول مباريات مرهق، حيث لعب دون أسبوع راحة منذ نوفمبر، وبدأت الآثار الجسدية تظهر على الفريق الذي يعاني من نقص في عدد اللاعبين. على الرغم من التعب، يدعو المدرب إلى تقديم أداء أسطوري للتغلب على فريق هانسي فليك. "علينا أن نحاول إيجاد طاقة من مكان ما ترفع أداءنا إلى مستوى لم نشهده هذا الموسم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سننجح بها"، أضاف هاو.
برشلونة حذر من أجواء جوردي
بينما يهدف نيوكاسل إلى العودة بقوة، يستعد فريق فليك المتصدر للدوري الإسباني لمعركة شاقة في واحدة من أكثر الملاعب رهبة في إنجلترا. اعترف لاعب الوسط فيرمين لوبيز أن أسلوب "القوة البدنية" لفريق تاينسايد وبيئة "الملعب الصعب" يشكلان تحديًا صعبًا، حيث يدخل الإسبان المباراة بعد فوزهم 1-0 على أتلتيك كلوب.
تشير التقارير الواردة من إسبانيا أيضًا إلى أن برشلونة لا يستخف بفريق الماغبايز، حيث وضع فليك خطة واضحة للتعامل مع التهديدات المحددة التي يشكلها فريق هاو. وفقًا لتقرير صحيفة دياريو AS، يركز المدرب الألماني بشكل خاص على تجنب البداية البطيئة، حيث يتوقع أن ينطلق نيوكاسل بقوة مدفوعًا بجماهيره الصاخبة التي يمكن أن تزعزع استقرار أي فريق زائر بسهولة. من الناحية التكتيكية، قد يظهر الزوار براغماتية أكثر من المعتاد لحماية أنفسهم. هناك مؤشرات على أن برشلونة قد يتخلى عن خط دفاعه المرتفع المعتاد لصالح دفاع أعمق لحماية تقدمه، وهي استراتيجية شوهدت لفترة وجيزة في مبارياته المحلية الأخيرة.
- Getty Images Sport
عكس سيناريو سبتمبر
سبق للكتالونيين أن تغلبوا على نيوكاسل في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2025، لكن الماغبايز سيشعرون بأنهم فريق مختلف في مرحلة خروج المغلوب. بعد فوزه بأربع مباريات متتالية في جميع المسابقات، يبدو فريق فليك في حالة رائعة، لكن رحلته الأخيرة إلى إنجلترا انتهت بهزيمة ساحقة 3-0 أمام تشيلسي. يأمل هاو ولاعبوه في الانتقام وتكرار كابوس لندن للزوار وتسجيل نتيجة ستدخل في تاريخ تاينسايد، لترسيخ هذه المباراة باعتبارها نقطة تحول تاريخية كما يعتقد المدرب.
إعلان