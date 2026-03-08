مانشستر يونايتد يخطط لصفقة مفاجئة في الصيف لضم مهاجم بورنموث البالغ من العمر 26 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني

كان المدرب الرئيسي مايكل كاريك صريحًا بشأن احتياجات النادي، حيث أكد مؤخرًا أن مركز الجناح الأيسر يمثل أولوية في فترة الانتقالات القادمة. وفي حديثه عن نقص العمق في التشكيلة، أوضح كاريك: "أعتقد أنك تبحث دائمًا عن التوازن بين الفريق والتشكيلة لتتمتع بأقصى قدر من المرونة، لذا فهذا بالتأكيد أمر يجب النظر فيه".

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، ظهر اسم تافيرنييه كمرشح جاد في هذه الاجتماعات التخطيطية المبكرة، حيث يتطلع النادي إلى استقطاب مواهب أثبتت جدارتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.