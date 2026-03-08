Getty
مانشستر يونايتد يخطط لصفقة مفاجئة في الصيف لضم مهاجم بورنموث البالغ من العمر 26 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني
إعادة تشكيل خط الهجوم في أولد ترافورد
كان المدرب الرئيسي مايكل كاريك صريحًا بشأن احتياجات النادي، حيث أكد مؤخرًا أن مركز الجناح الأيسر يمثل أولوية في فترة الانتقالات القادمة. وفي حديثه عن نقص العمق في التشكيلة، أوضح كاريك: "أعتقد أنك تبحث دائمًا عن التوازن بين الفريق والتشكيلة لتتمتع بأقصى قدر من المرونة، لذا فهذا بالتأكيد أمر يجب النظر فيه".
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، ظهر اسم تافيرنييه كمرشح جاد في هذه الاجتماعات التخطيطية المبكرة، حيث يتطلع النادي إلى استقطاب مواهب أثبتت جدارتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
استهداف تافرنييه لإصلاح الأجنحة
تافرنييه، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، سجل ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم على الرغم من الإصابات التي تعرض لها. والجدير بالذكر أن اثنين من تلك الأهداف والتمريرات الحاسمة جاءت مباشرة ضد مانشستر يونايتد خلال مباراة فوضوية انتهت بالتعادل 4-4 في ديسمبر الماضي، مما أعطى النادي فكرة مباشرة عن قدراته. تعد تنوعه وقدرته على العمل خيارًا جذابًا لمانشستر يونايتد الذي يعاني من عدم التوازن في الأجنحة. ومع ذلك، فإن الشياطين الحمر ليسوا وحدهم في إعجابهم به، حيث يقال إن أستون فيلا ونوتنغهام فورست يراقبان أيضًا وضع اللاعب قبل سوق الانتقالات الصيفية.
قد يكون بورنموث على استعداد للتخلي عن النجم إذا تم تلبية تقييمه. اكتسب النادي سمعة طيبة في بيع الأصول الرئيسية بربح لإعادة الاستثمار في مواهب جديدة لمشروع أندوني إيراولا. مع وجود تافيرنير تحت عقد حتى عام 2029، من المتوقع أن تتطلب أي صفقة رسومًا في حدود 40 مليون جنيه إسترليني لإغراء تشيريز بالبيع.
التحول التكتيكي بعد أموريم
يأتي هذا التنافس المفاجئ على الجناحين في الوقت الذي يبتعد فيه النادي عن التجربة التكتيكية التي شهدها تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم. أدى تفضيل النظام السابق للظهيرين الجناحين إلى إخلاء كبير للاعبين الجناحين التقليديين، وأبرزها إرسال ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة إلى برشلونة - حيث سجل بالفعل 23 هدفًا في 37 مباراة - والسماح لأليخاندرو غارناشو بالرحيل إلى تشيلسي، حيث بدأ الشاب في إثبات نفسه. الآن، مع عودة مانشستر يونايتد إلى تشكيلة أكثر شيوعًا، يجد النادي نفسه يعاني من نقص كبير في الأجنحة، مما يجبر فريق التعاقدات على البحث عن تعزيزات في كل مكان.
عندما سُئل عما إذا كان مركز الجناح الأيسر سيكون محور اهتمام خاص في الصيف، أضاف كاريك: "من المحتمل جدًا". يشير هذا التغيير في الاستراتيجية إلى أن مانشستر يونايتد حريص على تجاوز عصر الظهير الجناح والعودة إلى الهوية التقليدية للنادي المتمثلة في الهجوم بسرعة واتساع حقيقيين على الأجنحة.
الطموح المالي وإحباط المشجعين
السعي وراء لاعبين مثل تافيرنييه هو جزء من طموح أوسع نطاقًا وأكثر تكلفة لإعادة النادي إلى قمة كرة القدم العالمية. لتمويل هذه الاستثمارات، أعلن النادي مؤخرًا عن زيادة بنسبة 5% في أسعار التذاكر الموسمية. وفي بيان له، قال مانشستر يونايتد: "لدينا هدف واضح وهو إعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم المحلية والأوروبية. نريد الاستمرار في الاستثمار في الفريق وتحسين مرافقنا حتى يحصل المشجعون على أفضل تجربة ممكنة".
أثارت هذه الخطوة توتراً بين مجموعات المشجعين، لكن النادي يصر على أن الإيرادات ضرورية للاستدامة. وأضافت إدارة مانشستر يونايتد: "نحتاج أيضًا إلى ضمان استدامة النادي ماليًا مع مراعاة التضخم وارتفاع التكاليف. في هذا السياق، اتخذنا قرارًا بزيادة الأسعار بنحو 5 في المائة في جميع مناطق أولد ترافورد. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 2 جنيه إسترليني في المتوسط لكل مباراة لحاملي التذاكر الموسمية للبالغين، و1 جنيه إسترليني لكل مباراة لمن هم دون 16 عامًا".
