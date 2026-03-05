لامين يامال يرسل رسالة عبر إنستغرام إلى مشجعي برشلونة بعد الخروج المؤلم من كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، ليثبت أنه قائد حقيقي

بعد صافرة النهاية، نشر يامال صورة بالأبيض والأسود لنفسه على إنستغرام مع تعليق لاقى صدى لدى جماهير الفريق المحبطة. كتب: "شكراً لكم على الليلة الماضية، أيها المشجعون. لا يزال لدينا الكثير لنفرح به. VISCA EL BARCA SEMPRE!" كانت هذه لفتة ناضجة من لاعب تحمل بالفعل مسؤولية كبيرة هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة على الرغم من معاناته من عدة إصابات عضلية طوال الموسم.

لم يكن يامال الوحيد الذي تحدث، حيث بدا لاعبو برشلونة متحدين في فخرهم. وردد فيران توريس نفس الشعور بالصمود، حيث نشر: "انهضوا واستمروا، بكل ما لدينا. لقد أظهرنا نوع الفريق الذي نحن عليه، ونعرف ما نريد. معًا. فوركا برشلونة".