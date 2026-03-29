بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

- ما رأيك في الطعمية الآن يا أبوتريكة؟ .. آرني سلوت يُحطم "استاكوزا كلوب" ويخطط لمحو مانشستر سيتي!

- اعتزل التنس لكن عشقه لريال مدريد بلا نهاية .. نادال الذي خلع قميص برشلونة بإرادته وصنع نصف ثروة جورجينا!

-شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!

    توتنهام هوتسبيرروبرتو دي زيربي

    توتنهام مستعد لتقديم "مكافأة كبيرة" لدي زيربي في حال نجا الفريق من الهبوط

    حدد نادي توتنهام هوتسبير روبرتو دي زيربي كهدف رئيسي له لتعويض المدرب المؤقت إيغور تودور، ويُقال إن النادي مستعد لتقديم "مكافأة كبيرة مقابل البقاء" للمدرب الإيطالي في حال توليه منصب المدير الفني الدائم على الفور. ويُذكر أن دي زيربي يرغب في الانتظار حتى الصيف قبل الانضمام إلى نادٍ آخر، لكن توتنهام يحاول إقناع المدرب السابق لمارسيليا بتليين موقفه.

    جيرماين ديفوالدوري الإنجليزي الدرجة الرابعة

    ديفو يتولى منصب المدرب الرئيسي لأول مرة

    تولى جيرمين ديفو منصب المدرب الرئيسي لأول مرة، حيث تولى قيادة فريق ووكينغ الذي يلعب في دوري الدرجة الوطنية. ويخلف المهاجم السابق لتوتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي نيل أردلي في ملعب لايثويت كوميونيتي، وذلك بعد بحث مكثف عن مدرب جديد.

    توتنهام هوتسبيرإيغور تودور

    هوتر يكسر صمته بشأن الشائعات حول توليه منصب المدرب في توتنهام بعد رحيل تودور

    كسر أدي هوتر، المدرب السابق لموناكو، صمته بشأن الشائعات التي تربطه بمنصب المدير الفني لتوتنهام. ويبحث النادي اللندني حالياً عن مدربه الثالث للموسم 2025-2026 بعد إقالة إيغور تودور يوم الأحد، في ظل تزايد خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    توتنهام هوتسبيرالدوري الإنجليزي الممتاز

    هودل على وشك العودة المثيرة إلى توتنهام بعد إقالة تودور

    تشير التقارير إلى أن توتنهام يدرس عودة مثيرة لأسطورة النادي جلين هودل عقب إقالة إيغور تودور. ويبحث «السبيرز» عن مدرب رئيسي رابع له في أقل من عام، في محاولة للابتعاد عن خطر الهبوط المتزايد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    لامين يامالبرشلونة

    الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطمئن برشلونة بشأن يامال

    أفادت التقارير بأن نادي برشلونة تلقى تطمينات بشأن لياقة لامين يامال وإدارته الطبية عقب محادثات مثمرة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF). ومع غياب رافينها حالياً بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مع منتخب البرازيل، كان القلعة الكاتالونية يشعر بقلق متزايد من تعرض يامال لانتكاسة أخرى خلال فترة التوقف الدولية.

    ليونيل ميسيبرشلونة

    لابورتا يعترف بأنه «فعل ما كان عليه فعله» بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

    تحدث رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بصراحة عن قرار السماح لليونيل ميسي بالرحيل في عام 2021، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت ضرورية لمستقبل النادي. وفي مقابلة موسعة، استعرض رئيس كامب نو التحول المؤسسي الذي ميز فترة ولايته الثانية.

    إندريك فيليبيالبرازيل

    إندريك يصدر تقييمًا صريحًا لفرصه في الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم

    تحدث إندريك، اللاعب المعار من ريال مدريد، عن طموحاته في تمثيل البرازيل في كأس العالم 2026، وذلك بعد البداية القوية التي حققها مع ليون. وقد تم استدعاء النجم الشاب مجدداً للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني بقيادة كارلو أنشيلوتي، بعد أن استعاد أفضل مستوياته في بيئة جديدة على الصعيد النادي.

    مارتن زوبيمينديآرسنال

    أصبح زوبيمندي العاشر بين لاعبي أرسنال الذين ينسحبون من المشاركة مع منتخب بلادهم

    تفاقمت الأزمة التي يواجهها أرسنال خلال فترة التوقف الدولية، حيث أصبح مارتين زوبيمندي العاشر من نجوم الفريق الأول الذين ينسحبون من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية. وقد عاد لاعب خط الوسط الإسباني إلى ملعب الإمارات بعد أن أكدت الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أنه لن يشارك في المباراة الودية المقبلة ضد مصر.

    رونالد أراوخوفيل فودين

    أراوجو يكشف عن محادثات لتصفية الأجواء مع فودن بعد التدخل العنيف

    قام رونالد أراوخو، مدافع برشلونة ومنتخب أوروغواي، بتوضيح الموقف عقب تدخل مثير للجدل على اللاعب الإنجليزي فيل فودن خلال المباراة الودية الدولية التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب ويمبلي. وأصبح هذا الحادث، الذي أثار غضب مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل وطاقمه على خط التماس، الموضوع الرئيسي الذي شغل الحديث في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

    بين وايتإنجلترا

    وايت يتعرض للصياح عند عودته إلى إنجلترا في ويمبلي

    واجه مدافع أرسنال بن وايت استقبالاً عدائياً عند عودته إلى الساحة الدولية، حيث أعرب مشجعو إنجلترا في ويمبلي عن استيائهم. وعلى الرغم من الجدل الذي أحاط بغيابه الذي دام أربع سنوات، تمكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً من الرد فوراً على منتقديه داخل الملعب.

    توتنهام هوتسبيرروبرتو دي زيربي

    مشجعو توتنهام يرفضون دي زيربي بسبب دفاعه عن غرينوود

    توحَّدت مجموعات مشجعي توتنهام هوتسبير للتعبير عن معارضتهم الشديدة للتعيين المحتمل لروبرتو دي زيربي كمدرب رئيسي جديد للنادي. وتعود هذه الردود السلبية في المقام الأول إلى الدعم العلني الذي أبداه المدرب الإيطالي للمهاجم ماسون غرينوود خلال الفترة التي قضياها معًا في نادي مرسيليا.

    هاري ماغويرإنجلترا

    ماجواير يعزو عودته إلى منتخب إنجلترا إلى مدرب مانشستر يونايتد كاريك

    تحدث هاري ماجواير بصراحة عن عودته المؤثرة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، معترفاً بأن مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، لعب دوراً محورياً في إحياء مسيرته الدولية. وبعد غياب دام 18 شهراً، عاد المدافع المخضرم إلى صفوف المنتخب وشارك أساسياً في مباراة «الأسود الثلاثة» التحضيرية لكأس العالم ضد أوروغواي.

    آلان شيررنيوكاسل يونايتد

    تعرض شيرر لإصابات خطيرة في حادث دراجة

    كشف أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد والمنتخب الإنجليزي، آلان شيرر، عن الآثار المؤلمة لحادث دراجة نارية تعرض له وأسفر عن إصابته بجروح وخدوش بالغة. ونشر المهاجم السابق ذو السجل التهديفي الحافل صوراً لإصاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقياً باللوم على سوء حالة الطرق في وقوع الحادث.

    جمال موسيالاألمانيا

    ناجلسمان يوجه تحذيرًا لموسيالا بشأن كأس العالم

    حذر يوليان ناجلسمان جمال موسيالا من أن الوقت ينفد بسرعة أمامه لإثبات جاهزيته البدنية قبل كأس العالم المقبلة. واضطر نجم بايرن ميونيخ إلى الغياب عن الجولة الأخيرة من مباريات ألمانيا الودية الدولية، حيث لا يزال يعاني من مشكلة مستمرة في الكاحل.

    يورجن كلوبمحمد صلاح

    كلوب يؤكد أن صلاح سيواصل اللعب حتى الأربعينيات من عمره بعد رحيله عن ليفربول

    توقع يورغن كلوب أن يحذو محمد صلاح حذو أساطير كرة القدم أمثال كريستيانو رونالدو بالاستمرار في اللعب حتى سن الأربعينات. ويعتقد المدرب السابق لليفربول أن الاحترافية الفائقة التي يتمتع بها المهاجم المصري ستسمح له بالبقاء في المستوى الأعلى لسنوات عديدة قادمة، وذلك عقب إعلانه المفاجئ عن اعتزاله.

    يورجن كلوبليفربول

    🎥 | كلوب يظهر في ملعب أنفيلد مرتديًا قميص ليفربول

    وصل يورغن كلوب رسمياً إلى ليفربول، في عودة مؤثرة إلى المدينة التي اعتبرها موطنه طوال ما يقرب من عقد من الزمن. وشوهد المدرب الألماني الأسطوري وهو يبتسم ابتسامة عريضة، مرتدياً سترة رياضية وقبعة ليفربول، وهو يستعد للعودة إلى مقعد المدربين في ملعب أنفيلد بمناسبة خاصة.

    الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتد

    تم تغيير موعد انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول إلى وقت غريب

    أكدت الدوري الإنجليزي الممتاز أحدث تعديلات على جدول المباريات من أجل البث التلفزيوني، حيث شهدت عدة أندية كبرى تغييرات جذرية في جداول مبارياتها خلال المرحلة الأخيرة من الموسم. ويواجه المشجعون سلسلة من مواعيد انطلاق المباريات غير المعتادة، في الوقت الذي يصل فيه سباق اللقب والمنافسة على المراكز الأوروبية إلى ذروتهما في شهر مايو.

    ترينت ألكسندر أرنولدتوماس توخيل

    ترينت لن يعود إلى منتخب إنجلترا تحت قيادة توخيل - روني

    أعرب واين روني عن قلقه الشديد بشأن مستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد مع المنتخب الوطني، بعد استبعاده من التشكيلة الأخيرة لإنجلترا التي أعلنها توماس توخيل. ويعتقد قائد مانشستر يونايتد السابق أن مدافع ريال مدريد ربما يكون قد استبعد نهائياً من خطط المدرب الألماني قبل كأس العالم.

    ريال مدريدداني سيبايوس

    لاعب خط الوسط يتطلع إلى مغادرة ريال مدريد للانضمام إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني

    وصل داني سيبالوس إلى نقطة اللاعودة في ريال مدريد بعد موسم عانى فيه من الإصابات وقلة المشاركة في المباريات. ويستعد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا الآن لإنهاء مسيرته في سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    أشرف حكيميريال مدريد

    وكيل حكيمي يرد على شائعات عودته إلى ريال مدريد

    أكد وكيل أعمال أشرف حكيمي أن موكله لا يزال ملتزمًا تمامًا بباريس سان جيرمان، حيث يسعى إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته. وعلى الرغم من التكهنات المستمرة التي تربط اللاعب الدولي المغربي بعودة مثيرة إلى ريال مدريد، سارع وكيل أعماله إلى توضيح مستقبل المدافع في الفترة المقبلة في ملعب بارك دي برانس.

