Getty Images Sport
مالك نوتنجهام يضرب من جديد.. تشاجر مع ابن شقيق رئيس الوزراء اليوناني وتمزق قميصه!
اندلعت الفوضى في ملعب السلام والصداقة
كان مالك ناديي نوتنجهام فورست وأولمبياكوس يحضر مباراة كرة سلة حاسمة في بيرايوس عندما تصاعدت التوترات في قسم كبار الشخصيات.
وتشير تقارير شهود العيان إلى أن الأجواء أصبحت عدائية بين ماريناكيس وجريجوريس ديميترياديس، الذي كان في السابق شخصية بارزة في الحكومة اليونانية وهو ابن شقيق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووفقًا لصحيفة "تيليغراف"، فإن المواجهة، التي بدأت على ما يبدو كنزاع لفظي، تصاعدت بسرعة لتتحول إلى شجار جسدي صدم الحاضرين.
واضطر أفراد الأمن للتدخل لفصل الطرفين المتنازعين، حيث كان الوضع يهدد بالخروج عن السيطرة أمام أعين الجمهور.
- AFP
أدت المواجهة الجسدية إلى تمزق ملابس ماريناكيس
وأفادت التقارير بأن قميص ماريناكيس تمزق أثناء الاشتباك بين المجموعتين. وقد أحدث مشهد مالك نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يتورط في مثل هذا الشجار الجسدي العلني صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية والسياسية في اليونان، حيث لا يزال ماريناكيس شخصية ذات نفوذ كبير بصفته رئيس نادي أولمبياكوس.
تصف الصور وشهادات الشهود من الملعب مشهداً من الفوضى الشديدة في المدرجات، حدث بينما كانت المباراة لا تزال جارية. وأدى قرب الاشتباك من مسؤولين ومندوبين رفيعي المستوى آخرين إلى زيادة الجدل حول أحداث تلك الأمسية.
تاريخ الخلافات بين الطرفين
يُنظر إلى هذا الحادث في سياق الخلافات السياسية والشخصية المستمرة منذ فترة طويلة بين ماريناكيس والدوائر المقربة من رئيس الوزراء اليوناني. وتشير هذه النقطة الساخنة الأخيرة إلى تفاقم تلك التوترات، التي انتقلت من معارك قانونية وإعلامية إلى مواجهة جسدية صريحة خلال حدث رياضي.
وعلى الرغم من المكانة البارزة للأشخاص المتورطين، لم تكن المشادة محجوبة عن أنظار الجمهور، حيث شهد المتفرجون في استاد السلام والصداقة انهيار اللياقة. ولم يصدر أي من الطرفين بياناً رسمياً كاملاً بشأن الدافع المحدد وراء الشجار في هذه المرحلة.
- Getty Images Sport
الآثار المترتبة على نوتنجهام فورست وأولمبياكوس
ورغم أن الحادثة وقعت بعيدًا عن ملعب كرة القدم، إلا أنها تلفت الانتباه حتمًا إلى سلوك إدارة نادي فورست. فقد كان ماريناكيس مالكًا نشطًا في ملعب «سيتي جراوند» منذ استحواذه على النادي في عام 2017، حيث أشرف على عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وجهوده اللاحقة لترسيخ مكانته في الدرجة الأولى.
ومن المتوقع أن تحقق السلطات اليونانية في الظروف المحيطة بالاضطرابات التي وقعت في الملعب، الذي يعتبر تقليديًا مقرًا لفريق كرة السلة التابع لنادي أولمبياكوس.