Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

يضمن رحيله بـ15 مليون دولار .. الكشف عن بند مفاجئ في عقد رياض محرز مع الأهلي السعودي!

هل تنتهي رحلة النجم الجزائري في دوري روشن قريبًا؟

تسيطر حالة من الغموض على مصير النجم الجزائري رياض محرز، الذي يمتد عقده مع النادي الأهلي السعودي حتى صيف 2027، إلا أن عدة تقارير صحفية رجحت رحيله بنهاية الموسم الجاري 2025-2027.

محرز يعتبر من أهم دعائم انتفاضة بطل آسيا منذ انضمامه إلى "الراقي" في صيف 2023، حيث قاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للخبر "مرتين" وساهم مع زملاءه في عودة النادي إلى المنافسة المحلية والقارية.

ورغم ما قدمه للنادي الأهلي، إلا أن طبيعة المنافسة الشرسة في كرة القدم السعودية في ظل وجود استثمارات ضخمة ونجوم من العيار الثقيل، قد تجعل مسألة رحيله عن الأهلي قبل نهاية عقده محل نقاش في الأيام القليلة المقبلة.

  • بند خاص يمهد لرحيل محرز!

    رجحت تقارير صحفية عديدة إمكانية رحيل محرز عن الأهلي، بسبب وجود بند خاص في عقد الجناح الجزائري والذي يسمح لأحد الطرفين، سواء اللاعب أو النادي، بفسخ التعاقد خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2026، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل النجم الجزائري مع “الراقي”.

    ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية، عن ذات المصادر أن محرز سيكون مطالبًا بدفع كامل قيمة المدة المتبقية من عقده، والتي تُقدر بنحو 40 مليون دولار، في حال قرر هو نفسه الرحيل عن النادي الأهلي بعد انتهاء الفترة المحددة للبند.

    ويأتي ذلك في وقت ارتبط فيه اسم قائد منتخب الجزائر بإمكانية خوض تجربة جديدة خارج الدوري السعودي، بعد تلقيه اهتمامًا من نادي فنربخشة التركي، بينما تحدثت تقارير أخرى عن رغبة اللاعب في الاستمرار وتمديد عقده مع الأهلي.

    إلا أن أغلب المؤشرات تؤكد أن قرار رحيل محرز لن يتخذ قبل نهاية الموسم الحالي، حيث يواصل المدرب الألماني ماتياس يايسله العمل على إعداد تقريره الفني الخاص باحتياجات الفريق للموسم المقبل، تمهيدًا لرفعه إلى إدارة الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، لتحديد أبرز المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محرز ضحية "ثورة الأهلي المحتملة"

    ارتفعت الأصوات المطالبة بإحداث ثورة انتقالات داخل النادي الأهلي وبناء فريق جديد من أجل الاستمرار في المنافسة مع عمالقة السعودية على البطولات المحلية والحفاظ على هيمنة الأهلي الآسيوية، ومن أبرز الأسماء التي تم ترشيحها للخروج هو الجزائري رياض محرز.

    والسبب الأول في ذلك هو تقدم جناح مانشستر سيتي السابق في العمر، حيث أصبح على مشارف الـ35 عامًا، إلى جانب تذبذب مستواه مؤخرًا؛ مما يجعل إمكانية الاستغناء عنه في صيف 2026 أمرًا واردًا للغاية.

    وكانت مصادر أهلاوية، قد ذكرت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن محرز مرشح للخروج من الأهلي في وقت قريب؛ حيث نفت وقتها الشائعات التي ترددت بشأن تجديد عقد محرز، مؤكدة أن هُناك تقييم مستمر لحالة اللاعب الفنية والبدنية قبل اتخاذ القرار.

    وإذا وجد الأهلي فرص أفضل في السوق، مع إمكانية التعاقد مع اسم عالمي كبير بدلًا منه؛ قد تنتهي فصول قصة النجم الجزائري بقميص الراقي، سواء في 2026 أو صيف 2027.

  • أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي

    - مباريات: 121.

    - دقائق: 10.528.

    - مساهمات تهديفية: 86.

    - أهداف: 37.

    - تمريرات حاسمة: 49.

  • Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 23 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 32 لقاءً، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 75 نقطة وانتهت آماله في المنافسة على اللقب الذي بات منحصرًا بين النصر المتصدر والهلال الوصيف.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

