الثنائية المحلية مسألة وقت.. كومباني يقرر إراحة نجوم بايرن ميونخ من جديد!
الراحة والاستجمام للأبطال
بعد فوزه الصعب بنتيجة 1-0 على فولفسبورج مساء السبت، عاد فريق بايرن ميونخ من ولاية ساكسونيا ليجد مفاجأة سارة من مدربه. فقد أقر فينسنت كومباني رسمياً إجازة مدتها ثلاثة أيام للاعبين، مما يتيح لهم الاسترخاء واستعادة طاقتهم قبل الأسبوع الأخير الحاسم من الموسم.
وأكد المدير الرياضي كريستوف فرويند هذا القرار عقب الفوز في ملعب فولكسفاجن أرينا. وفي حديثه في المنطقة المختلطة، أوضح رئيس بايرن أسباب هذه الاستراحة قائلاً: "سيحصل اللاعبون الآن على بضعة أيام راحة. كانت الأسابيع الماضية شديدة الكثافة، من الناحية النفسية أيضاً، مع الكثير من السفر".
التغلب على خيبة الأمل في دوري أبطال أوروبا
ينبع التعب الذي أشار إليه فرويند من جدول مباريات مكثف، حيث كان بطل ألمانيا القياسي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وتزامن هذا العبء الثقيل مع الأثر النفسي لخروجهم من نصف نهائي البطولة الأوروبية على يد باريس سان جيرمان، مما أنهى آمالهم في تحقيق الثلاثية القارية.
كانت الآثار المتبقية من تلك الخيبة الأوروبية واضحة في مباراة فولفسبورج، حيث عانى بايرن في الشوط الأول واعتمد بشكل كبير على الحارس جوناس أوربيج البالغ من العمر 22 عاماً.
قام الشاب، الذي حل محل مانويل نوير، بأربع تصديات رائعة للحفاظ على التعادل قبل أن تسمح رحلة العودة المتأخرة إلى ميونخ للاعبين ببدء فترة التعافي الجماعية.
الأنظار تتجه نحو لقب الدوري الألماني
من المتوقع أن يعود الفريق إلى ملعب التدريب بعد ظهر يوم الأربعاء لبدء الاستعدادات لمباراته الأخيرة في الدوري الألماني.
يستضيف الفريق كولن في 16 مايو، وستعقب المباراة حفل تقديم كأس البطل رسمياً للفريق والجماهير في ملعب أليانز أرينا.
وأكد فرويند على أهمية هذه الاستراحة القصيرة من أجل إنهاء الموسم بقوة: "الآن دعونا نستريح قليلاً، ثم لدينا مباراة البطولة على أرضنا، والتي نريد بالتأكيد الفوز بها. بعد ذلك سنركز بشكل كامل على برلين؛ نريد أن نحافظ على إيقاعنا الآن".
ما هي الخطوة التالية لبايرن ميونخ؟
وبمجرد انتهاء احتفالات الفوز بالدوري - بما في ذلك حفل الاستقبال التقليدي الذي سيقيمه عمدة ميونخ الجديد دومينيك كراوز في قاعة البلدية - سيتحول التركيز بالكامل إلى نهائي كأس ألمانيا. ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ فريق شتوتجارت في الملعب الأولمبي ببرلين يوم 23 مايو، حيث تتاح له فرصة تحقيق الثنائية المحلية ليختتم موسمه.