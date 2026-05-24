قبل قدوم مورينيو.. مدرب ريال مدريد الأسبق يحدد نقاط الضعف في صفوف الملكي!

عاش ريال مدريد موسمًا محبطًا في 2025-2026، حيث أنهى الموسم دون أي لقب كبير وتخلف عن منافسه برشلونة في الدوري الإسباني.

ولم يفلح الفوز بنتيجة 4-2 على أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة في إخفاء المشاكل الكامنة داخل الفريق، مما دفع المدرب السابق كابيلو إلى التحدث بصراحة عن نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق.

"لم يكن الموسم سهلاً على ريال مدريد. علينا أن نفهم ما يخبئه المستقبل. الأهم هو أن نفهم أين يوجد اللاعبون الجيدون وأين يقصر الفريق، وأين ينقصه اللاعبون. ثم نحاول التعاقد معهم. الأمر ليس سهلاً، كما تعلمون"، صرح كابيلو في حدث أقيم مؤخراً.