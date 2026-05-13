بعد 40 عامًا من الغياب عن كأس العالم، عاد منتخب العراق إلى الحدث العالمي من بوابة نسخة 2026 المقرر إقامتها خلال الصيف الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، لكن يبدو أن الأزمات التي لازمت "أسود الرافدين" طوال رحلته لتخطي مرحلة التصفيات، تأبى ألا تتركه حتى بعد حجز بطاقة المونديال.

فقبل ساعات قليل، انتشرت أنباء عن حرمان منتخب العراق من بعض لاعبيه من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل شهر تقريبًا من انطلاق منافسات كأس العالم، مما وضع الجهاز الفني بقيادة الأسترالي جراهام أرنولد في مأزق كبير قبل انطلاق البطولة.