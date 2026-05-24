استدعاء "سخيف".. أنشيلوتي يواجه انتقادات قاسية بسبب نيمار!
فيلوسو ينتقد قرار أنشيلوتي «السخيف»
لم يتردد اللاعب الدولي البرازيلي السابق فاجنر فرناندو فيلوسو في إبداء رأيه بصراحة بشأن تشكيلة أنشيلوتي لكأس العالم 2026.
وفي حديثه لبرنامج "Novabrasil em campo"، أعرب الحارس المتقاعد عن عدم تصديقه لاختيار نيمار بدلاً من جواو بيدرو لاعب تشيلسي.
وقال فيلوسو: "لن أستدعي نيمار للمشاركة في كأس العالم. اختيار نيمار واستبعاد بيدرو هو من الأمور السخيفة التي يسمح بها عالم كرة القدم. بيدرو هو أفضل هداف في كل شيء، بينما نيمار لا يستطيع حتى اللعب ضد ريكوليتا ومع ذلك فهو مشارك في كأس العالم".
كما اتهم لاعب سانتوس بأنه انتقائي في لياقته البدنية، قائلاً: "نيمار اختار المباريات. لم يلعب ضد بالميراس وفلامنجو وباهيا، لكنه لعب ضد ريكوليتا وريد بول براجانتينو... فقط ضد الفرق الضعيفة، في محاولة لإحداث فرق. ولم يفعل ذلك".
فراغ قيادي في منتخب البرازيل
ورغم أن فيلوسو انتقد أداء نيمار الحالي بشدة، إلا أنه أبدى إشادة غير مباشرة بشأن الأسباب التي دفعت أنشيلوتي إلى اللجوء إلى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا. فقد أشار إلى أن المنتخب البرازيلي الحالي يفتقر إلى الشخصية والهيبة اللازمتين لخوض بطولة كبرى.
وأضاف: "في مواجهة منتخب يفتقر إلى الهوية والكاريزما والقائد، أعتقد أن استدعاء نيمار جلب الأمل للجماهير. لا أعني أن نيمار سيحدث فرقاً في البطولة. لكن استدعاءه كان أمراً جيداً، لأن منتخبنا يضم لاعبين ضعفاء. لا يوجد قائد في المنتخب الوطني. لا يعني ذلك أن نيمار هو القائد، لكنه على الأقل قائد فني، وقد كان كذلك بالفعل".
نيمار يكشف عن رد فعله العاطفي إزاء استدعائه للمنتخب
على الرغم من الضجة الخارجية، تأثر نيمار نفسه بشدة بفرصة تمثيل "السيليساو" مرة أخرى. وفي حين يشكك النقاد في لياقته البدنية، تحدث نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بصراحة عن الأثر الشخصي الذي تركته رحلته للعودة إلى المنتخب الوطني.
في ظهور علني مؤخرًا، شارك نيمار تفاصيل حميمة عن الليلة التي أُعلن فيها عن تشكيلة المنتخب. قال: "ذهبت للنوم في الساعة 6:30 أو 7:00 صباحًا، وأنا أشاهد جميع مقاطع الفيديو".
"لم أستطع التوقف عن البكاء طوال الليل. كنت هناك مع زوجتي وبناتي، ننام في نفس السرير. كنّ نائمات، وأنا كنت أبكي وأشاهد كل مقطع فيديو، لأن الأمر لم يكن سهلاً".
التحضير لتحدي عام 2026
من غير المرجح أن يهدأ الجدل الدائر حول مشاركة نيمار مع اقتراب موعد البطولة. فقد راهن أنشيلوتي على خبرة المهاجم لتوجيه جيل أصغر من المواهب البرازيلية، على الرغم من المخاوف بشأن ثبات مستواه ولياقته البدنية
يظل المهاجم متحدياً ومركزاً على المهمة التي تنتظره، واعداً ببذل قصارى جهده من أجل القميص. "كان الأمر صعباً، كان شاقاً، لكن في النهاية كان يستحق العناء. كان الأمر يستحق العناء لأشعر بهذا الحب، بهذه العاطفة، بهذا الشعور بأنني برازيلي وأمثل كل واحد منكم في كأس العالم"، ختم نيمار.