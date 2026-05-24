استدعاء "سخيف".. أنشيلوتي يواجه انتقادات قاسية بسبب نيمار!

لم يتردد اللاعب الدولي البرازيلي السابق فاجنر فرناندو فيلوسو في إبداء رأيه بصراحة بشأن تشكيلة أنشيلوتي لكأس العالم 2026.

وفي حديثه لبرنامج "Novabrasil em campo"، أعرب الحارس المتقاعد عن عدم تصديقه لاختيار نيمار بدلاً من جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

وقال فيلوسو: "لن أستدعي نيمار للمشاركة في كأس العالم. اختيار نيمار واستبعاد بيدرو هو من الأمور السخيفة التي يسمح بها عالم كرة القدم. بيدرو هو أفضل هداف في كل شيء، بينما نيمار لا يستطيع حتى اللعب ضد ريكوليتا ومع ذلك فهو مشارك في كأس العالم".

كما اتهم لاعب سانتوس بأنه انتقائي في لياقته البدنية، قائلاً: "نيمار اختار المباريات. لم يلعب ضد بالميراس وفلامنجو وباهيا، لكنه لعب ضد ريكوليتا وريد بول براجانتينو... فقط ضد الفرق الضعيفة، في محاولة لإحداث فرق. ولم يفعل ذلك".