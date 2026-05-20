موقف مفاجئ من عبد الله فلاتة في صراع الهلال والنصر .. ووليد الفراج يرد بفرش البالونات الزرقاء!

دخل الإعلامي وليد الفراج في نقاش مثير للجدل مع الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، عند الحديث عن أمنيات ضيوف برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن مصير لقب دوري روشن السعودي قبل ساعات من مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة للبطولة.

النصر يحتاج للفوز على ضيفه ضمك، مساء غدٍ الخميس في ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لضمان التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات، بينما يترقب الهلال تعثر "العالمي" بأي نتيجة للانقضاض على اللقب بشرط فوزه على مضيفه الفيحاء في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت وضمن نفس الجولة.

آخر مرة حقق بها العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين كانت في الموسم الاستثنائي 2018-19 بقيادة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، ومنذ ذلك الحين لم يتوج النصر بشكل عام سوى بلقبين؛ كأس السوبر السعودي 2020-21، والبطولة العربية للأندية 2023.

وقد خسر العالمي قبل يومين فرصة التتويج بأولى بطولات الموسم الجاري، وقتما تلقى الهزيمة أمام جامبا أوساكا (1-0)، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، مما يجعل فوزه بلقب الدوري بمثابة إنقاذ للموسم.