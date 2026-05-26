أكثر من المتداول بكثير.. كم سيكلف انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد؟!
تأجيل إعلان نتائج انتخابات مدريد
من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المدرب البرتغالي المخضرم هو المدرب القادم لريال مدريد، لكن هذه الخطوة واجهت عقبة إدارية مؤقتة.
ووفقاًلـ RTP، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير هو اندلاع أزمة سياسية في البرنابيو، حيث يواجه فلورنتينو بيريز أول انتخابات رئاسية تنافسية له منذ عقدين.
ورغم وجود اتفاق شفهي على عقد مدته ثلاث سنوات، فقد اضطر بيريز إلى إعطاء الأولوية لحملته الانتخابية ضد منافسه إنريكي ريكيلمي. وقد حالت هذه الصراعات الداخلية دون التوقيع الرسمي على الوثائق، مما يعني أن مورينيو لا يزال مرتبطاً من الناحية الفنية بمنصبه الحالي في بنفيكا طالما أن صناديق الاقتراع لا تزال مفتوحة.
المكاسب الهائلة التي حققها بنفيكا مع انتهاء صلاحية الشرط
وقد ثبت أن هذا التأخير كلف العملاق الإسباني ثمناً باهظاً. فقد انتهت رسمياً يوم الثلاثاء 26 مايو فترة محددة كانت تسمح لريال مدريد بتفعيل بند إنهاء العقد بقيمة مخفضة قدرها 7 ملايين يورو. ونتيجة لذلك، يتعين على الأطراف المهتمة الآن دفع مبلغ أعلى بكثير لانتزاع المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد من لشبونة.
مع انقضاء الموعد النهائي، قفزت قيمة بند التحرير في عقد مورينيو مع بنفيكا إلى 15 مليون يورو. وقد منح هذا التطور رئيس بنفيكا روي كوستا موقفاً أقوى بكثير في المفاوضات، حيث يمكن للنادي البرتغالي الآن المطالبة بالمبلغ الكامل أو إجبار "البلانكوس" على الدخول في مفاوضات مباشرة وصعبة للتوصل إلى حل وسط.
أمور لم تُنجز بعد بالنسبة لـ«الاسبشيال وان»
على الرغم من التعقيدات المالية والسياسية، لا يزال مورينيو غير متأثر وملتزمًا تمامًا بهذه الخطوة. ومن المعروف أنه قضى ثلاث مواسم في العاصمة الإسبانية بين عامي 2010 و2013، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني محطمًا الرقم القياسي برصيد 100 نقطة، لكنه فشل في تحقيق «اللقب العاشر» الذي طال انتظاره للنادي خلال تلك الفترة.
وهو ينظر إلى عودته هذه بعد 13 عاماً على أنها فرصة لإنهاء ما بدأه. وتشير التقارير إلى أن شروط الاتفاقية الجديدة تدور حول قدرته على استعادة الهيمنة المحلية؛ ففي حين أن العقد الأساسي مدته ثلاث سنوات، هناك شروط مرتبطة بالأداء من شأنها أن تعزز فترة ولايته في حال تمكن من إعادة لقب الدوري إلى البرنابيو خلال أول 24 شهراً.
بنفيكا يضع سيلفا نصب عينيها كبديل محتمل
أدى هذا الوضع إلى شلل التخطيط الصيفي في بنفيكا، لا سيما بعد فشل الفريق في ضمان التأهل التلقائي إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي. ويتعرض روي كوستا لضغوط متزايدة من الجماهير لحل أزمة المدرب بسرعة حتى يتمكن النادي من بدء استعداداته للموسم الجديد بجدية.
وبعد أن رفض روبن أموريم العرض المقدم له، يركز "النسور" اهتمامهم الآن على ماركو سيلفا مدرب فولهام. ويبذل بنفيكا جهوداً حثيثة لإقناع سيلفا بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة إلى البرتغال لتولي المنصب الذي سيتركه مورينيو حتماً بمجرد انتهاء انتخابات ريال مدريد وتسوية رسوم الانتقال البالغة 15 مليون يورو.