أكثر من المتداول بكثير.. كم سيكلف انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد؟!

من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المدرب البرتغالي المخضرم هو المدرب القادم لريال مدريد، لكن هذه الخطوة واجهت عقبة إدارية مؤقتة.

ووفقاًلـ RTP، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير هو اندلاع أزمة سياسية في البرنابيو، حيث يواجه فلورنتينو بيريز أول انتخابات رئاسية تنافسية له منذ عقدين.

ورغم وجود اتفاق شفهي على عقد مدته ثلاث سنوات، فقد اضطر بيريز إلى إعطاء الأولوية لحملته الانتخابية ضد منافسه إنريكي ريكيلمي. وقد حالت هذه الصراعات الداخلية دون التوقيع الرسمي على الوثائق، مما يعني أن مورينيو لا يزال مرتبطاً من الناحية الفنية بمنصبه الحالي في بنفيكا طالما أن صناديق الاقتراع لا تزال مفتوحة.



