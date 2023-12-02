أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم يُحرج ماني .. وإشادة مصرية بالبليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 2 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 2 ديسمبر 2023

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انفلات نصراوي بقيادة لويس كاسترو .. وعبقرية جيسوس تظهر في الهلال وسط عشوائية الديربي

أحيانًا يكون خلق العديد من الفرص في المباريات، دليلًا على العشوائية التكتيكية، وليس قوة الفريقين المتنافسين، على أرضية الملعب. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو .. استفزه البليهي فخرج من الديربي أمام الهلال بنقطة إيجابية!

سقط النصر في فخ الهزيمة، أمام الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في ديربي الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ذهب لفهد بن نافل خصيصًا .. شكوى من كريستيانو رونالدو بعد ديربي الهلال والنصر

أظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، غضبه الشديد؛ بعد خسارة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"النصر فريق المجتمع" .. تاليسكا يتحدى الهلال بـ"شجاعة كبيرة" رغم خسارة الديربي

اعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، أن فريقه قدّم مستوى رائع أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير، على الرغم من الخسارة الكبيرة. "اقرأ التفاصيل"

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سافيتش يفجر مفاجأة بعد ثلاثية النصر: لم أكن في كامل جاهزيتي وأتعلم من ميتروفيتش

كشف سافيتش، لاعب الهلال أنه لم يكن بكامل جاهزيته، قبل مباراة الموج الأزرق والنصر، في قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"نحتاج فار فوق الفار" .. كاسترو يخرج عن شعوره ويشكك في فوز الهلال على النصر

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن شعوره، بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير، مساء الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"لا يتعلم الدرس أبدًا" .. أكبر سخرية من الهلال ضد النصر بعد الديربي

سخر نادي الهلال بـ"قسوة"، من غريمه النصر؛ بعد الفوز في الديربي الذي جمع الفريقين، مساء يوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة". "اقرأ التفاصيل"

لا يتوقف أبدًا .. فيديو يكشف حركات البليهي المستفزة لجماهير النصر واللاعب يكملها برسالة مثيرة

واصل علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، استفزاز النصر وجماهيره، أثناء ديربي الرياض الكبير، مساء يوم الجمعة، وحتى بعد نهايته. "اقرأ التفاصيل"

"مدرب النصر جبان ولكن!" .. صورة تزعم مساعدة "الفار" للهلال في الديربي

هاجم القانوني الرياضي أحمد الأمير، البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد الخسارة أمام الهلال، في الديربي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كواليس غرفة ملابس الهلال بعد قهر النصر .. مكافأة ضخمة وهذا ما حدث لفهد بن نافل!

شهدت غرفة ملابس نادي الهلال، احتفالات جنونية، بعد الفوز على الغريم الأزلي النصر، مساء يوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير. "اقرأ التفاصيل"

بعد أن هاجم كاسترو بسبب الحكام .. جيسوس يستعين بالجمهور لإيجاد بديل نيمار!

كشف جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عقب مباراة فريقه أمام النصر في ديربي الرياض، أن فريقه يسعى لإيجاد بديلًا لنيمار، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. "اقرأ التفاصيل"

بعد طرده أمام النصر .. مفاجأة في عقوبة علي البليهي "المحتملة" ومدة غيابه عن الهلال

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن العقوبة المحتملة ضد النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد طرده أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

"ليس لأصحاب القلوب الضعيفة" .. إصابات وحالات مرضية بـ"الجملة" بسبب ديربي الهلال والنصر

دائمًا ما يتم رفع درجة الاستعدادات القصوى في المستشفيات، خلال المباريات الكبرى؛ سواء في المملكة العربية السعودية، أو العالم أجمع؛ نظرًا للانفعالات التي تصاحب مثل هذه المواجهات. "اقرأ التفاصيل"

فضيحة تحكيمية أم تمثيلية من كريستيانو رونالدو؟ .. خبراء يكشفون "حجم ظلم" النصر في الديربي أمام الهلال

"فضيحة تحكيمية" هكذا يصف النصراويون فوز الهلال في ديربي الأمس أمام الهلال، محملين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان وطاقمه مسؤولية تلك الهزيمة، لكن ماذا قال خبراء التحكيم؟ "اقرأ التفاصيل"

بعدما سقط كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضحايا لاستفزازاته .. علي البليهي يثير دهشة قناة إسبانية!

بخلاف الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالأمس، خطف كذلك مدافع الزعيم أنظار الجميع بتصرفاته الغريبة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي. "اقرأ التفاصيل"

خلف وعده لهم .. لويس كاسترو يهاجم لاعبي النصر أمام الإعلام عقب خسارة الهلال!

بينما قال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، من قبل إنه لن يسمح لأحد بانتقاد لاعبيه أو التعدي عليهم، فعل هو ذلك علنًا أمام وسائل الإعلام بعد ديربي الرياض بالأمس. "اقرأ التفاصيل"

مقللًا من "الموسيقار تاليسكا" .. فهد الهريفي "يتفاخر" بنفسه بعد خسارة النصر أمام الهلال!

كما هي العادة فظهوره يعني إثارة جديدة للجدل، وهذا هو تحديدًا ما فعله فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، بعد ديربي الرياض بالأمس أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم خسارة الديربي .. لاعب النصر يستجيب بروح رياضية لـ"طلب غريب" من مشجع هلالي

لم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال علي لاجامي؛ مدافع النصر، من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة. "اقرأ التفاصيل"

الجمهور لا ينسى أبدًا! .. ياسر القحطاني يعكر ليلة فوز الهلال أمام النصر

في وقت كانت به ليلة الأمس بمثابة "الكرنفال" بالنسبة للهلال وجماهيره، متوحدين حول الاحتفال، لم يعكر صفوها إلا ياسر القحطاني؛ قائد الفريق الأسبق، إذ هاجمه الجمهور في ظل عدم نسيانه أحد مواقفه القديمة. "اقرأ التفاصيل"

شخصيته استفزازية مثله .. نجم الكرة المصرية الأسبق: كنت أتمنى مواجهة علي البليهي

أصبحت مواجهة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، إحدى أمنيات أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعد مواقفه الاستفزازية الكثيرة في الملاعب. "اقرأ التفاصيل"

موقف لا يحسد عليه ..لاعب الهلال يتسبب في إحراج ساديو ماني!

الجهة اليسرى للنصر في ديربي الأمس واحدة من أكبر نقاط ضعف العالمي في المباراة، وهو ما عرض الجناح السنغالي ساديو ماني، لانتقادات كبيرة. "اقرأ التفاصيل"

هل يرحل عن الهلال؟ .. رسالة روبن نيفيش إلى نيوكاسل تحسم الجدل

بعد أشهر قليلة من انضمام للهلال في الصيف الماضي، بدأ الحديث سريعًا عن احتمالية رحيل لاعب الوسط روبن نيفيش عن الزعيم خلال الشتاء المقبل، متجهًا لنيوكاسل الإنجليزي، وهو الأمر الذي خرج اللاعب للرد عليه بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | مشجع نصراوي يُثير غضب مالكوم بـ "شال العالمي" عقب ديربي الرياض

أثار أحد مشجعي نادي النصر غضب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، عقب مباراة ديربي الرياض التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

مساء الأنوار يا كابتن مدحت: هكذا تتخطى "الهالّا هالّا" حدود الزمان والمكان!

رغم امتلاك المشاهير في كل المجالات العديد من الفرص للتعبير عن إمكانياتهم المختلفة في الألوان التي يتقنونها، إلا أنهم محرومون في الكثير من الأحيان من التعبير عن ذواتهم ومكنونات شخصياتهم. "اقرأ التفاصيل"

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