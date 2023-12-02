فيديو | مشجع نصراوي يُثير غضب مالكوم بـ "شال العالمي" عقب ديربي الرياض

شاهد ما فعله المشجع النصراوي مع نجم الهلال

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أثار أحد مشجعي نادي النصر غضب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، عقب مباراة ديربي الرياض التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة.

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وحقق الهلال الفوز على النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 15 "جولة الرياض إكسبو 2030" ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وخلال خروج مالكوم من ملعب المباراة وهو يتواجد في سيارته، التف عدد من الجماهير حوله، من أجل التقاط صورًا تذكارية معه، كان ضمنهم أحد مشجعي نادي النصر.

وقام المشجع النصراوي بإلقاء "شال" ناديه على مالكوم داخل سيارته، الأمر الذي دفع لاعب الهلال بإبعاد الشال إلى خارج السيارة مبديًا انزعاجه مما قام به المشجع.

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ورفض مالكوم التقاط صورة مع المشجع الذي قام بإلقاء الشال عليه، لتظهر علامات الغضب على وجهه.

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