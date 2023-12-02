بعدما سقط كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضحايا لاستفزازاته .. علي البليهي يثير دهشة قناة إسبانية!

مدافع الهلال خطف أنظار العالم في الديربي، لكن ليس بأدائه الفني..

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بخلاف الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالأمس، خطف كذلك مدافع الزعيم أنظار الجميع بتصرفاته الغريبة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.

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مدافع الأزرق استفز الدون طوال الـ90 دقيقة سواء بتوجيه عبارات تحدي قوية له أو بالقيام بمواقف غريبة أمامه في محاولة لإخراجه عن شعوره، وإن كانت تلك المواقف في النهاية تسببت في طرده في اللحظات الأخيرة بالكارت الأحمر المباشر، بعدما اتجه للجمهور كذلك للاحتفال أمامه بطريقة ساخرةبعد إحراز الهلال هدفه الثالث.

قناة "ESPN" الإسبانية من جانبها نشرت صورة لحظة تحدي البليهي لرونالدو، مذكرة جماهيرها بأن هذا اللاعب هو نفسه من تحدى ليونيل ميسي خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وعلقت القناة متعجبة: "علي البليهي يستطيع القول بأنه تغلب على أفضل اللاعبين في العالم!".

يذكر أن الديربي انتهى بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ورفع الهلال رصيده لـ41 نقطة، منفردًا بصدارة جدول الترتيب، ومتفوقًا على النصر؛ صاحب الوصافة، بسبع نقاط كاملة.

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