فيديو | كواليس غرفة ملابس الهلال بعد قهر النصر .. مكافأة ضخمة وهذا ما حدث لفهد بن نافل!

ماذا حدث في غرفة ملابس الهلال بعد الديربي؟

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شهدت غرفة ملابس نادي الهلال، احتفالات جنونية، بعد الفوز على الغريم الأزلي النصر، مساء يوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير.

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الهلال فاز (3-0) على النصر، بملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي غرفة ملابس الهلال.. أعلن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، عن مكافأة تقدر بـ100 ألف ريال لكل لاعب، بعد الفوز على النصر.

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نجوم الزعيم الهلالي، استقبلوا هذا الخبر، بفرحة جنونية داخل غرفة ملابس ملعب الملك فهد الدولي؛ حيث قاموا بالغناء، مع حمل بن نافل، و"رميه" إلى الأعلى.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن نادي النصر "الوصيف".

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