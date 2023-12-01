"ليس لأصحاب القلوب الضعيفة" .. إصابات وحالات مرضية بـ"الجملة" بسبب ديربي الهلال والنصر

هيئة الهلال الأحمر تستقبل حالات مرضية وإصابات بالجملة

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دائمًا ما يتم رفع درجة الاستعدادات القصوى في المستشفيات، خلال المباريات الكبرى؛ سواء في المملكة العربية السعودية، أو العالم أجمع؛ نظرًا للانفعالات التي تصاحب مثل هذه المواجهات.

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المملكة شهدت مساء الجمعة، ديربي الرياض الكبير، الذي فاز فيه الهلال (3-0) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وعلى هامش ديربي الزعيم أمام قلعة العالمي.. استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مساء يوم الجمعة، 155 بلاغًا؛ وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

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وتوزعت هذه البلاغات التي جاءت بسبب أحداث ديربي الرياض الكبير، بين 90 حالة مرضية، و65 حالة إصابة.

جدير بالذكر أن الهلال، رفع رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة، في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق 7 نقاط عن النصر "الوصيف".

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