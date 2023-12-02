موقف لا يحسد عليه ..لاعب الهلال يتسبب في إحراج ساديو ماني!

السنغالي بعد ديربي الهلال بالأمس وقع في موقف صعب أمام الجماهير..

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الجهة اليسرى للنصر في ديربي الأمس واحدة من أكبر نقاط ضعف العالمي في المباراة، وهو ما عرض الجناح السنغالي ساديو ماني، لانتقادات كبيرة.

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الديربي خسره العالمي بثلاثية نظيفة، أحرز الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وبينما انهالت الإشادات على سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الهلال، بالتبعية كان لا بد من انتقاد ماني، الذي قال عنه الناقد الرياضي حاتم خيمي: "الغريب في ماني؛ هذا اللاعب الكبير، ذهب في مواجهة واحد لواحد مع سعود عبد الحميد، لكن لاعب بحجمه لا يقدر على التفوق في هذه الثنائية!".

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وأضاف: "ماني كان إما أن يرجع الكرة للوراء أو يقطعها منه سعود، هذا خلل كبير في ماني، شيء غريب صراحةً".

يذكر أن ماني شارك في 21 مباراة مع النصر في مختلف البطولات بالموسم الجاري، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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