بعد أن هاجم كاسترو بسبب الحكام .. جيسوس يستعين بالجمهور لإيجاد بديل نيمار!

جيسوس يستعين بجمهور الهلال لإيجاد بديل نيمار....

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كشف جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عقب مباراة فريقه أمام النصر في ديربي الرياض، أن فريقه يسعى لإيجاد بديلًا لنيمار، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ونجح الهلال في الفوز على النصر بنتيجة (0-3)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال جيسوس في تصريحات عقبت اللقاء: "اتساع الفارق بيننا وبين صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط، لا يعطينا أي ضمان بأننا حسمنا أي شيء، الدوري به الكثير من العقبات ومستوى المنافسة في الدوري صعب".

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وتابع: "لقد كنا الأفضل كعناصر وكفريق كامل، من بداية المباراة إلى نهايتها، ولكن في النهاية هي مجرد ثلاث نقاط لا أكثر".

وكشف المدرب البرتغالي، أنه فريقه يحاول البحث عن بديل لنيمار، المصاب، وقال: "الفكرة أننا نحاول تعويض غياب نيمار في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن حتى الآن لم أتلقى أي تأكيد من إدارة النادي، على الجماهير أن تطالب معي بذلك".

وعن اعتراضات الجهاز الفني ولاعبي النصر، على حكم المباراة قال جيسوس: "منطقة خط الستة، هي منطقة حماية للحارس وإذا كان كاسترو يطالب بركلة جزاء، عليه أن يفهم القانون أولًا، لقد تحدث عن التحكيم لتبرير الخسارة فقط".

وبعد خسارة اليوم تجمد رصيد النصر عند النقطة 34 في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل الهلال عند النقطة 41 في المركز الأول.

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