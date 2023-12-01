لا يتوقف أبدًا .. فيديو يكشف حركات البليهي المستفزة لجماهير النصر واللاعب يكملها برسالة مثيرة

كيف استفز علي البليهي جماهير النصر؟

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واصل علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، استفزاز النصر وجماهيره، أثناء ديربي الرياض الكبير، مساء يوم الجمعة، وحتى بعد نهايته.

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الهلال فاز على النصر (3-0)، بملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

البليهي حصل على الكارت الأحمر، في اللحظات الأخيرة من الديربي؛ بسبب قيامه بحركات استفزازية ضد جماهير قلعة العالمي؛ إلا أنها لم تظهر بشكل واضح، عبر الناقل الرسمي.

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وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي خالد العليان، مقطع فيديو كامل، يظهر طريقة استفزاز مدافع الهلال، لعشاق نادي النصر، التي حضرت المباراة من الملعب.

هذا الفيديو، أظهر توجه البليهي، من منتصف الملعب إلى الجماهير النصراوية التي كانت تجلس خلف مرمى الهلال؛ ليقوم ببعض الحركات المثيرة أمامهم.

ولم يكتفِ اللاعب بذلك.. حيث نشر تغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ كاتبًا فيها: "هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر.. ملاحظة: ما حبينا تنتهي ذكريات ملعب شهد احتفالات ببطولات (آسيوية) ومحلية، إلا بانتصار يفرحكم يا زعماء".

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