"مدرب النصر جبان ولكن!" .. صورة تزعم مساعدة "الفار" للهلال في الديربي

هل تعرض النصر لـ"الظلم" أمام الهلال؟

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هاجم القانوني الرياضي أحمد الأمير، البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد الخسارة أمام الهلال، في الديربي.

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النصر خسر (0-3) أمام الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الأمير وصف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مدرب النصر بـ"الجبان"، معتبرًا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استحق الفوز "فنيًا".

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وعلى الرغم من ذلك.. نشر القانوني الرياضي، صورة تظهر خطأ تقنية الفيديو "فار"، في إلغاء هدف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والذي ساعد الهلال على الفوز، في النهاية.

وعلق الأمير على الصورة؛ قائلًا: "لكي نوضح للجميح طريقة تطبيق رسم خط التسلل مع اليد؟.. سنشاهد تباين في حالتين مختلفتين، يوضح أن رسم الخط؛ هو تدخل بشري"، متساءلًا عن سبب عدم استخدام الـ"true view" أو الصورة الحقيقية، في مثل هذه اللعبات؛ في إشارة إلى عدم صحة الصورة التي أظهرت رونالدو، في حالة تسلل.

جدير بالذكر أن الحكم، ألغى هدف رونالدو، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نادي الهلال على النصر (1-0)؛ ليسجل بعدها الزعيم "ثنائية".

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