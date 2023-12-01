فيديو | ذهب لفهد بن نافل خصيصًا .. شكوى من كريستيانو رونالدو بعد ديربي الهلال والنصر

كريستيانو رونالدو يواصل إثارة الجدل

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أظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، غضبه الشديد؛ بعد خسارة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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النصر سقط بثلاثة أهداف دون رد أمام الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

رونالدو وحسب فيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، توجه إلى فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، الذي كان يتواجد في الممر المؤدي لغرفة الملابس، واشتكى له من "الظلم التحكيمي"، في الديربي.

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وقال الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، لرئيس الهلال: "الحكم ارتكب خطأ.. هدفي كان صحيح، وتم إلغاءه".

جدير بالذكر أن حكم الديربي، ألغى هدفًا لرونالدو بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال على النصر (1-0).

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