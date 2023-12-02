شخصيته استفزازية مثله .. نجم الكرة المصرية الأسبق: كنت أتمنى مواجهة علي البليهي

مدافع الهلال حديث العالم حاليًا عربيًا وعالميًا..

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أصبحت مواجهة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، إحدى أمنيات أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعد مواقفه الاستفزازية الكثيرة في الملاعب.

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مدافع الزعيم حديث العالم الليلة بعد لقطاته المستفزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال ديربي الأمس، خاصةً وأنها تشبه تلك التي فعلها أمام عدد من النجوم كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

حول شخصية البليهي، قال ميدو خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "أنا معجب جدًا بالبليهي، كنت أتمنى أن ألعب ضده، كنا سنحدث مشكلة كبرى في الملعب، شخصيته رائعة بالنسبة لي كمدرب، وكلاعب كنت مثله، عندما كنت أشعر أن المباراة هدأت، كنت أدخل في مناوشات مع الخصم".

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وأضاف: "إذا تخلى البليهي عن شخصيته الاستفزازية، سيصير لاعبًا عاديًا، بتصرفاته هذه هو يكتسب ثقته بنفسه، لذلك أتمنى حفاظه على شخصيته هذه، هناك الكثير من اللاعبين العرب كبار كأداء لكن تعيبهم شخصيتهم أمام الفرق الكبيرة، لذا أي فريق يمتلك لاعب كالبليهي أمام الكبار عليه الحفاظ عليه".

يذكر أن الديربي انتهى بطرد البليهي بكارت أحمر مباشر، بعدما استفز جمهور النصر ولاعبيه بطريقة احتفاله بالهدف الثالث لفريقه، إذ سخر منهم مقللًا من وجودهم.

وكان اللقاء قد انتهى بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ليتسع الفارق بينه وبين النصر لسبع نقاط، لصالح الأزرق.

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