فضيحة تحكيمية أم تمثيلية من كريستيانو رونالدو؟ .. خبراء يكشفون "حجم ظلم" النصر في الديربي أمام الهلال

ادعى الهلاليون قبل الديربي أن الحكم المختار "صديق رونالدو" .. فهل جامله أم ظلمه في الديربي؟

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"فضيحة تحكيمية" هكذا يصف النصراويون فوز الهلال في ديربي الأمس أمام الهلال، محملين الحكم الكولومبي ويلمار رولدان وطاقمه مسؤولية تلك الهزيمة، لكن ماذا قال خبراء التحكيم؟

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الديربي حسمه الزعيم لصالحه بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد إلغاء هدف للعالمي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي التسلل، بينما طالب الدون بضربة جزاء أخرى، لكن بحسب خبراء التحكيم في كافة البرامج لم يتخذ الحكم قرارات أثرت بشكل كبير على النتيجة باستثناء المصري سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"..

جميع الخبراء سواء عثمان أو محمد فودة في "أكشن مع وليد" أو عمر المهنا في برنامج "صدى الملاعب" أو عبد الله القحطاني في "دورينا غير" اتفقوا على عدم وجود أي ضربة جزاء للنصر لم تحتسب، فعرقلة خاليدو كوليبالي لفوفانا داخل منطقة الـ18 سبقها تسلل على أوتافيو، أما لقطة ياسين بونو مع كريستيانو رونالدو ودفعه بـ"قبضة يده" في وجهه والتي طالب بسببها الأول احتساب جزائية له، سبقها دفع من النصراوي أندرسون تاليسكا للهلالي سعود عبد الحميد، مؤكدين في الوقت نفسه صحة قرار الحكم بإلغاء هدف رونالدو، لتسلله إذ سبق لاعب الأزرق بـ"ركبته".

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لكن وبينما اتفق الجميع على صحة هدف الهلال الثاني الذي أحرزه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، أكد سمير عثمان عدم صحته، بداعي أن الأخير حرم رونالدو من الوصول للكرة بوضع يده على كتفه ودفعه بعيدًا، أما البقية رأوا اللقطة صراعًا طبيعيًا على الكرة.

بخلاف تلك اللقطة، اتفق عثمان وفودة كذلك على عدم صحة تنفيذ رمية التماس التي جاء منها هدف الهلال الأول، موضحين أن الرمية تم تنفيذها من مكان بعيد عن مكان خروج الكرة الفعلي، وكان يتوجب على الحكم إعادتها.

أما اللقطة الوحيدة التي ظلم بها الهلال وفقًا لعثمان وفودة هي لقطة الدقيقة 20 حيث دفع إيميريك لابورت لميشايل، واصفين إياها بـ"ضربة الجزاء السهلة أمام أعين الحكم".

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