أخبار الهلال اليوم | أسطورة الزعيم يستهزئ بالاتحاد و"هارب من الهبوط" ينتقد جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق الـ30 من مايو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ30 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بشرط أن يتفادى حل جيسوس العبقري .. الاتحاد لم يخدم نفسه لكنه خدم النصر في نهائي الكأس

لم يستطع الاتحاد أن يستفيد من الفرصة العظيمة التي سنحت له خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين، والتي تمثلت بطرد نجم الزعيم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

"سيناريو العربية والعين لن يتكرر" .. جورج جيسوس يعد بالتفوق على النصر بنهائي كأس الملك!

أكد المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على أن فريقه يستهدف البطولة الثالثة خلال الموسم الحالي، بعد التتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر، حينما يواجه النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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طالب البعض بالبقاء في المنزل! .. كاسترو: نريد أداءً مثاليًا من الفرق الثلاثة في نهائي كأس الملك

وصف لويس كاسترو المدير الفني للنصر استعداداتهم لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الجمعة بالعادية، مشددًا على رغبتهم الأكيدة بالفوز. (طالع التفاصيل)

فهد بن نافل يُوضح حقيقة مفاوضات الهلال مع نجمي ميلان ويكشف عن هدفه العالمي

أرسل فهد بن نافل رئيس الهلال رسالة تحذيرية واضحة للنصر بشأن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء غدٍ الجمعة. (طالع التفاصيل)

"أنا رقم 1 وأتحدى يفعل ما حققته مع الأخدود" .. بن زكري يقلل من إنجاز جيسوس مع الهلال!

بتصريحات تحمل طابع ثقة زائدة بالنفس، وصف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأخدود، نفسه بأنه المدرب رقم 1، وأنه لو تولى قيادة الفريق مع بداية الموسم، لكان الفريق قد احتل المركز الرابع أو الخامس في جدول دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

أسطورة الهلال يثير غضب جماهير الاتحاد.. والمريسل يطالبه بالاعتذار وحذف التغريدة!

أثار فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق، حالة واسعة من الجدل، بعد تغريدته حول قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ضد الثنائي سعود عبد الحميد ومالكوم. (طالع التفاصيل)

"يركب الطائرة للتتويجات ويكتب نصف سطر في سجل الهلال التاريخي" .. بطولات فاز بها نيمار دون مجهود!

"هذا مثل أيام المدرسة، الشباب يقومون بالعمل، وأنا أحضر فقط للحصول على الدرجات".. هكذا علّق البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، ساخرًا على حضور حفل تتويج فريقه بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة بين 8-11 أبريل الماضي. (طالع التفاصيل)

مسؤول الوحدة ينهي "أزمة الإضراب" .. ويعترف: هدفنا نجوم الهلال والنصر في الموسم الجديد!

كشف توفيق تونسي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة، عن رغبة الإدارة في استقطاب نجومٍ من ناديي الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

"اللقطة لا تتضمن أي إساءة" .. قانوني: قرار الانضباط في قضية مالكوم والاتحاد مُخالف للائحة!

أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول الشكوى المُقدمة من نادي الاتحاد، ضد البرازيلي مالكوم فيليب، لاعب الهلال، يعد مُخالفًا للائحة. (طالع التفاصيل)

قبل نهائي كأس الملك.. طرد لابورت يورط مدرب النصر ومفاجأة نجم الهلال بعد براءة الانضباط!

أسقط الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، المدرب لويس كاسترو، في موقف حرج، قبل مباراة الديربي أمام الهلال، المقررة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

انقلب السحر على الساحر .. مُطالبة بعقاب الجماهير "جنائيًا" بعد رفض شكوى الاتحاد!

بعد أن طالب نادي الاتحاد بعقاب النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، بعد الإشارة التي قام بها خلال مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أصبحت الآن المطالبة هي عقاب الجماهير! (طالع التفاصيل)

"الهلال لم يتسبب لنا في مشكلة" .. لوم اتحادي على شكوى مالكوم المرفوضة!

سيطرت حالة من الغضب على حامد البلوي الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، بعد رفض شكوى العميد ضد مالكوم لاعب نادي الهلال، ليُلقي اللوم على اللجنة القانونية بالنادي. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. عقوبة جديدة على الاتحاد ورد صادم من لجنة الانضباط بشأن شكوى مالكوم وسعود عبدالحميد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراتها بشأن الجدل الدائر مؤخرًا حول شكوى نادي الاتحاد لثنائي الهلال سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم. (طالع التفاصيل)

سيطرة هلالية ورونالدو يخطف واحدة .. توزيع جوائز الأفضل في دوري روشن 2023-24

انتهى دوري روشن السعودي موسم 2023-24، وذلك بتتويج نادي الهلال دون أي هزيمة، في موسم تاريخي للزعيم، واحتل نادي النصر المركز الثاني، ليتم توزيع جوائز الأفضل الفردية. (طالع التفاصيل)

مزاح أوضح الحقيقة .. "مقلب" نيمار في رينان لودي يكشف مستقبله مع الهلال

ربما كان موقف مزاح بين صديقين، لكن طياته حملت مفاجأة عن مصير البرازيلي رينان لودي؛ ظهير أيسر الهلال، مع الزعيم. (طالع التفاصيل)

"نجم الهلال الأفضل بتاريخ السعودية" .. فراس البريكان يصدم جمهور الأهلي!

حرص فراس البريكان نجم النادي الأهلي، على التفاعل مع جماهير ناديه، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث وجه لهم صدمة بعدما اختار أفضل لاعب في تاريخ السعودية. (طالع التفاصيل)

"أنافس بها في دوري أبطال أوروبا" .. عبده عطيف يختار التشكيل الأفضل للموسم الجاري من دوري روشن

ضمن حلقة مساء أمس من برنامج "في المرمى" اختار الضيوف التشكيل الأفضل للموسم المنتهي من دوري روشن السعودي، وقد راهن نجم الشباب المعتزل، عبده عطيف، على اختياراته مؤكدًا أنه يستطيع بهم المنافسة في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

اختيارات غريبة من أسطورة مانشستر يونايتد لتشكيل الموسم في دوري روشن السعودي

اختار دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل التشكيل المثالي لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، والذي انتهى بتتويج الهلال وحلول النصر ثانيًا ثم الأهلي ثالثًا. (طالع التفاصيل)