ماذا قال مدرب الأخدود؟

بتصريحات تحمل طابع ثقة زائدة بالنفس، وصف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأخدود، نفسه بأنه المدرب رقم 1، وأنه لو تولى قيادة الفريق مع بداية الموسم، لكان الفريق قد احتل المركز الرابع أو الخامس في جدول دوري روشن السعودي.

المدرب الجزائري قاد الأخدود في مهمة إنقاذ، خلال شهر أبريل الماضي، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه السابق مارتن سيفيلا، وتمكن بن زكري من قيادة الفريق لضمان البقاء في دوري روشن السعودي، حيث احتل المركز الخامس عشر، آخر مراكز البقاء، برصيد 33 نقطة من 34 مباراة.

وقال بن زكري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "كل الأندية التي هبطت تواصلت معي، وكان هناك اتصالات مرة واثنين، وأعطيت الموافقة للأندية الثلاثة، ولكن ذهبوا إلى المدرب الأجنبي، والأخدود حقق البقاء في دوري روشن، لأنه اختار بن زكري، وإدارة النادي شابة، قد لا تملك خبرة مثل الإدارات التي اعتدت العمل معها مثل الرائد والفيحاء وضمك، ولكنها طموحة وأتوقع مستقبلًا مميزًا لمنطقة نجران".

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وهبطت أندية أبها والطائي والحزم إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بعد احتلال المراكز الثلاثة الأخيرة من 16 إلى 18، برصيد 32 و31 و24 نقطة على الترتيب.

وتحدث بن زكري عن السبب وراء عدم تدريبه للطائي، قائلًا "أعرف جمهور الطائي والجبلين، وتمنيت العمل في حائل من أجل جماهير المنطقة التي تستحق فريقًا قويًا ومدربًا كبيرًا، وأعتقد أن السبب في عدم تعاقد الطائي معي هو وجود الانقسام داخل الإدارة، هناك من يريدني والباقي يرفضني، ولكن الأخدود بأكمله كان يريد بن زكري، وقد فاوضني الأخدود في الشتوية، ولكن تأخر التعاقد، لأن هناك من قال إن بن زكري لا يصلح".

وأضاف "بقاء الأخدود في دوري روشن، يساوي حصول الهلال على لقب الدوري وأكثر، وأتحدى المدرب جيسوس أو غيره، أن يأتي مع تبقي 7 مباريات للهبوط ويحقق البقاء، بن زكري رقم 1، وفرحتي بالبقاء هي المعتادة، وصرخة رد في الملعب لمن يريد هبوط المدرب بن زكري".