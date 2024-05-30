"الهلال لم يتسبب لنا في مشكلة" .. لوم اتحادي على شكوى مالكوم المرفوضة!

"الهلال أول من هنأ الاتحاد بتحقيق دوري روشن"

سيطرت حالة من الغضب على حامد البلوي الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، بعد رفض شكوى العميد ضد مالكوم لاعب نادي الهلال، ليُلقي اللوم على اللجنة القانونية بالنادي.

وأعلنت لجنة الانضباط عن قرارها بشأن شكوى الاتحاد ضد مالكوم، بعد واقعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، برفض الشكوى.

وقال البلوي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "اللجنة القانونية في نادي الاتحاد لماذا تدخلونا في مشكلات ليس دخل لنا بها، وماذا تريدون؟ الموسم كان للنسيان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "فرحنا بانتهاء الموسم، لماذا تدخلونا في مشكلات ليس لنا دخل بها، والإدارة قرار وتوقيت اتخاذ القرار مهم، والأمير وليد بن طلال أول من هنأ الاتحاد بعدما توج بالدوري وكافئه".

واختتم البلوي تصريحاته قائلًا: "أنا أكثر من يُدافع عن نادي الاتحاد، وأريد أن يفوز على الهلال في كل المباريات، ولكن لماذا أدخل في مشكلة مثل تلك؟".