"أنافس بها في دوري أبطال أوروبا" .. عبده عطيف يختار التشكيل الأفضل للموسم الجاري من دوري روشن

النجم السعودي السابق يُراهن على الأسماء التي اختارها

ضمن حلقة مساء أمس من برنامج "في المرمى" اختار الضيوف التشكيل الأفضل للموسم المنتهي من دوري روشن السعودي، وقد راهن نجم الشباب المعتزل، عبده عطيف، على اختياراته مؤكدًا أنه يستطيع بهم المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل كان قد اختار تشكيله الأفضل كذلك، والذي حمل خيارات غريبة نسبيًا، فيما سيطرت القوة الهجومية على تشكيل عبده عطيف.

النجم السعودي السابق اختار ياسين بونو نجم الهلال في حراسى المرمى، وأمامه الرباعي متعب الحربي وإيمريك لابورت وعلي البليهي وسعود عبد الحميد في الدفاع.

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وسط الملعب تكون من مالكوم ومارسيلو بروزوفيتش ونجولو كانتي، فيما تقدم كريستيانو رونالدو خط الهجوم وبجانبه رياض محرز ويانيك كاراسكو نجم الشباب.

وحين سُئل عطيف إن كان تشكيله يجلب الدوري السعودي، فاجأ الجميع بقوله "أنافس بها في دوري أبطال أوروبا، لم لا؟ فجُل أولئك اللاعبين لعبوا في نهائيات دوري الأبطال، بروزوفيتش لعب النهائي، كذلك كانتي ومحرز وكاراسكو ولابورت، رونالدو تُوج باللقب، فيما مالكوم لاعب ممتاز، من لم يلعب في دوري الأبطال؟ عبد الحميد والحربي والبليهي! يلعبون".