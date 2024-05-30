"سيناريو العربية والعين لن يتكرر" .. جورج جيسوس يعد بالتفوق على النصر بنهائي كأس الملك!

المدرب البرتغالي يتحدث عن مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أكد المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على أن فريقه يستهدف البطولة الثالثة خلال الموسم الحالي، بعد التتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر، حينما يواجه النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مواجهة الهلال ضد النصر بنهائي كأس الملك، من أجل تحديد البطل، حيث يُريد الزعيم الثلاثية، بينما يبحث العالمي عن الخروج ببطولة رسمية من موسم 2023-24.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "أمامنا بطولة ثالثة ننافس عليها، بعد أن حققنا بطولتين، ونُريد الثالثة الآن، وبطولة كأس الملك مهمة جدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مدرب الهلال أضاف: "في مواجهة النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، لم نكن مكتملين، وكنا بعناصر أقل وتلك مرحلة إعداد للموسم وكان لدينا أهداف كثيرة".

وتابع: "الهلال كسر أرقام كبيرة ولا أعرف إن كان هناك يستطيع تحقيق هذه الأرقام، مباراة الغد مهمة ولكنها ليس هي من ستزيد أو تنقص من عمل الموسم".

جورج استطرد قائلًا: "لا يوجد مقارنة أيضًا بخسارتنا أمام العين بعد تحقيقنا السوبر، وأننا قد نكون في نفس الحالة بعد فوزنا بالدوري، ومواجهة نهائية واعتدنا من نجوم الهلال الظهور بمظهر جيد وسنحضر أنفسنا بأفضل شكل".