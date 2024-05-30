أسطورة الهلال يثير غضب جماهير الاتحاد.. والمريسل يطالبه بالاعتذار وحذف التغريدة!

ماذا قال أسطورة الهلال عن الاتحاد؟

أثار فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق، حالة واسعة من الجدل، بعد تغريدته حول قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ضد الثنائي سعود عبد الحميد ومالكوم.

وقررت لجنة الانضباط، رفض الشكوى المرفوعة من نادي الاتحاد، بتاريخ 27 مايو، ضد ثنائي الهلال سعود عبد الحميد ومالكوم، بداعي القيام بإثارة جماهير العميد، أثناء الاحتفال بتسجيل هدف، في لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما أثار موعد تقديم الشكوى، جدلًا واسعًا، حيث لاقى الاتحاد اتهامات بمحاولة إيقاف اللاعبين قبل نهائي كأس الملك أمام النصر.

ونشر فيصل أبوثنين، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "كان صرحًا فهوى..! مؤلم أن يصل الحال بأحد كبار القارة إلى هذه الدرجة، من فريق يجندل الخصوم إلى (مرسول)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه الناقد عبد العزيز المريسل، ردًا على رسالة نجم الهلال السابق، قائلًا "شخصيًا أتقبل وجهات النظر في حدود الطرح المعقول، لكن أن تشبه نادي كبير بحجم نادي الاتحاد بالمرسول فهذا ما لا يقبله أي منصف وحتى كثيرين من الهلاليين.. كابتن فيصل، ليس عيبًا أن تعتذر عن هذه التغريدة وتحذفها فأنت كابتن سابق لنادي كبير كالهلال، ووصفك الاتحاد بهذا الوصيف لا يليق بك".

وحقق الهلال فوزًا على الاتحاد بنتيجة (2-1)، في نصف نهائي كأس الملك، ليتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يضرب حامل اللقب موعدًا مع النصر، مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.