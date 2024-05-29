سيطرة هلالية ورونالدو يخطف واحدة .. توزيع جوائز الأفضل في دوري روشن 2023-24

تعرف على أصحاب جوائز الأفضل في دوري روشن

انتهى دوري روشن السعودي موسم 2023-24، وذلك بتتويج نادي الهلال دون أي هزيمة، في موسم تاريخي للزعيم، واحتل نادي النصر المركز الثاني، ليتم توزيع جوائز الأفضل الفردية.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، توزيع الجوائز الفردية في الموسم، والتي سيطر عليها نجوم الهلال، فيما نجح النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو لاعب النصر في خطف جائزة واحدة.

وحصل البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال على جائزة أفضل مدرب في دوري روشن، بعدما قاد الزعيم للتتويج باللقب دون هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بمسيرة المدرب، كما أنه حصل على جائزة أفضل مدرب بالشهر 5 مرات متتالية لأول مرة بتاريخ المسابقة.

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النجم المغربي ياسين بونو حارس الهلال حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن، بعد أن تصدى لـ62 تسديدة في 31 مباراة، حيث يمتلك أكبر معدل تصديات بين جميع حراس المرمى، وفاز بجائزة أفضل حارس في الشهر 3 مرات، كأعلى عدد بين جميع الحراس.

وفرض كريستيانو رونالدو اسمه ليحصل على جائزة أفضل هداف في دوري روشن السعودي، وذلك بعدما تصدر قائمة الهدافين، بالإضافة إلى أنه نجح في تحطيم الرقم القياسي بتسجيله 35 هدفًا في موسم واحد ببطولة الدوري السعودي.