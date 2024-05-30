انقلب السحر على الساحر .. مُطالبة بعقاب الجماهير "جنائيًا" بعد رفض شكوى الاتحاد!

هل سيتم عقاب جماهير الاتحاد؟

بعد أن طالب نادي الاتحاد بعقاب النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، بعد الإشارة التي قام بها خلال مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أصبحت الآن المطالبة هي عقاب الجماهير!

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي خلال الساعات الماضية، عن رفضها الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد مالكوم.

ونشر الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُطالب فيها بعقاب الجماهير، ووضعهم في القائمة السوداء، حال توجيه إشارات خارجة للاعبين أثناء الاحتفال بالأهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الموسم المقبل أتمنى تعاون الجهات المختصة مع اتحاد كرة القدم، في تحريك مسؤولية جنائية تجاه بعض أنواع المشجعين الذين يقومون بإشارات خارجة عن الأخلاق والذوق تجاه اللاعبين أثناء فرحتهم بعد تسجيل الأهداف".

وأضاف الفراج: "القائمة السوداء للمشجع المشاغب أصبحت ضرورة لضبط الانفلات أحيانًا من المدرجات.