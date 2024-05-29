"نجم الهلال الأفضل بتاريخ السعودية" .. فراس البريكان يصدم جمهور الأهلي!

البريكان يكشف عن سر احتفاله الشهير

حرص فراس البريكان نجم النادي الأهلي، على التفاعل مع جماهير ناديه، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث وجه لهم صدمة بعدما اختار أفضل لاعب في تاريخ السعودية.

وبعد أن وجه لفراس أحد جماهير الأهلي سؤالًا حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية، رد قائلًا: "بالنسبة لي سالم الدوسري"، وهو الرد الذي صدم جماهير الراقي.

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وعن المدرب الذي كان بمثابة نقطة التحول في مسيرته، رد البريكان قائلًا: "هيرفي رينارد"، الذي كان يتولى مهمة تدريب المنتخب السعودي، قبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الحالي.

وكشف البريكان عن اللاعب الذي كان يتمنى أن يلعب بجانبه، حيث قال: "تمنيت أني لحقت على أوفرات أبو عمر"، المقصود هو حسين عبد الغني.

وسأل أحد المتابعين عن سر احتفاله، حيث قام بنشر صورة لاعب كرة السلة الأمريكي "لانس ستيفنسن".