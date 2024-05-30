قبل نهائي كأس الملك.. طرد لابورت يورط مدرب النصر ومفاجأة نجم الهلال بعد براءة الانضباط!

كواليس نارية قبل ساعات من نهائي أغلى الكؤوس..

أسقط الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، المدرب لويس كاسترو، في موقف حرج، قبل مباراة الديربي أمام الهلال، المقررة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مدافع مانشستر سيتي السابق الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في قائمة المدرب لويس كاسترو، والذي خاض 39 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، أبعد نفسه عن نهائي كأس الملك، بطرد لا داعي له، خلال مباراة الرياض، بالجولة قبل الأخيرة في دوري روشن السعودي، بعدما قام بضرب اللاعب محمد آل عقل في ذراعه بقوة، لتقرر لجنة الانضباط، إيقاف اللاعب مباراتين، واستبعاده من نهائي أغلى الكؤوس أمام الهلال.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مدرب النصر، كاسترو، في حيرة لاختيار الثنائي الأفضل بمركز الدفاع، وتعويض غياب لابورت عن مباراة الهلال، وبدا ذلك واضحًا في المناورة الأخيرة التي أجراها، الأربعاء، على ملعب الأول بارك، قبل التوجه إلى جدة؛ حيث بدأ التقسيمة بالثنائي عبد الإله العمري وعلي لاجامي، ثم أعاد العمري بعد دقائق، ودفع بمحمد آل فتيل، الذي تعافى من شد عضلي تعرض له في لقاء الاتحاد، ليلتزم العيادة الثلاثاء، وقبل انتهاء المناورة، جرّب العمري بجانب آل فتيل، وحول لاجامي إلى البدلاء.

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من ناحية أخرى، شهدت التدريبات الجماعية للهلال، عودة الجناح البرازيلي مالكوم فيليب، قبل 48 ساعة من نهائي الكأس، حيث خاض المناورة الفنية، التي قادها المدرب البرتغالي جورج جيسوس، في ختام الحصة التدريبية على ملعب النادي، بعد إصابة الالتواء التي عانى منها قبل أيام.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت رفض الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ضد مالكوم وسعود عبد الحميد، ثنائي الهلال، بداعي الإثارة والإساءة تجاه جمهور نادي الاتحاد، خلال مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.