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تامر أبو سيدو

فهد بن نافل يُوضح حقيقة مفاوضات الهلال مع نجمي ميلان ويكشف عن هدفه العالمي

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رئيس الهلال أرسل رسالة تحذير واضحة للنصر

أرسل فهد بن نافل رئيس الهلال رسالة تحذيرية واضحة للنصر بشأن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء غدٍ الجمعة.

الهلال تُوج هذا الموسم بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر، فيما يبحث النصر عن لقبه الرسمي الأول بعد افتتاحه الموسم بالتتويج بالبطولة العربية، ولذا يرى البعض ان دوافع ورغبة الأصفر ستكون أكبر من الأزرق في النهائي، لكن بن نافل نفى ذلك ضمنيًا خلال حواره القصير مع برنامج صدى الملاعب.

الرئيس أكد أن الفوز بكأس الملك هدف الجميع في الهلال، مشيرًا على أن تركيز الجميع من إدارة ومدرب ولاعبين على الفوز يوم الجمعة والفوز باللقب الثالث هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف بن نافل حقيقة التفاوض مع بعض النجوم الأجانب، وخاصة ثنائي ميلان، رفاييل لياو وثيو هيرنانديز، حيث نفى ذلك تمامًا، وأضاف "ملف اللاعبين الأجانب وكافة الملفات الفنية المتعلقة بالفريق لم تُفتح بعد، تركيزها الآن فقط على الفوز بكأس الملك ثم سيُسلمنا المدرب جورج جيسوس تقريره الفني ونجلس معه ونناقش تلك الملفات".

وأتم الرئيس حديثه بتوجيه الشكر للجميع في الهلال على النجاح الملفت هذا الموسم، وبالتأكيد على أن هدفهم العالمي القادم هو الفوز بكأس العالم للأندية وليس مجرد الاكتفاء بإنجاز الوصافة الذي تحقق عام 2022.

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