اختيارات غريبة من أسطورة مانشستر يونايتد لتشكيل الموسم في دوري روشن السعودي

التشكيل خلى من أسماء ممتازة وضم أخرى جدلية جدًا!

اختار دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل التشكيل المثالي لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، والذي انتهى بتتويج الهلال وحلول النصر ثانيًا ثم الأهلي ثالثًا.

وضمت التشكيل الخاص بأسطورة الفريق الإنجليزي عددًا من الاختيارات الغريبة، إذ استبعد عددًا من النجوم المميزين على رأسهم ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال وثاني هدافي الدوري، وضم عددًا من اللاعبين أثير حول مردودهم جدل واسع مثل إيمريك لابورت.

يورك لم يختلف عن البقية في اختياره لياسين بونو في مركز حراسة المرمى، فيما سار مع التيار كذلك باختيار سعود عبد الحميد للظهير الأيمن وخاليدو كوليبيالي لقلب الدفاع، لكن الدهشة حضرت في وضعه لمحمد البريك في خانة الظهير الأيسر ولابورت في قلب الدفاع.

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خط الوسط الثلاثي من يورك ضم روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بجانب الخيار المفاجئ، فاشيون ساكالا، نجم الفيحاء، وقد دافع يورك عن اختياره بالإشارة إلى أنه قدم أداءً مميزًا خلال الموسم وسجل 18 هدفًا وصنع 10.

مهاجم منتخب ترينداد وتوباجو اختار كريستيانو رونالدو في مقدمة الهجوم، وبجانبه زميله في النصر ساديو ماني ونجم الأهلي رياض محرز، وقد خلى خط الهجوم بغرابة من نجمي بطل الدوري، مالكوم وميتروفيتش، فيما أبدى المتابعون دهشتهم من اختيار ماني ومحرز رغم تقديمهم أداء أقل من المتوقع.