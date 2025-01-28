أخبار الأهلي اليوم | المدافع الجديد يجتاز الفحص الطبي، وصدمة فينيسيوس جونيور!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 يناير 2025.

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ماتيو دامس يجتاز الفحص الطبي قبل الانضمام للأهلي

أكد الصحفي وليد سعد اجتياز ماتيو دامس مدافع أيندهوفن الهولندي الفحوصات الطبية المعتادة تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

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الظهير صاحب الـ20 عامًا توصل لاتفاق مع الأهلي على كافة التفاصيل، فيما ستُكلف الصفقة النادي السعودي ما يقرب من 8-10 ملايين يورو.

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