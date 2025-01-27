إدوارد ميندي يوجه رسالة لنكودو بعد هزيمة الاتحاد .. ونجم ضمك يرد: كف عن ذلك!

الكاميروني أسقط الاتحاد بإحرازه هدفي المباراة..

حرص السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي، على توجيه رسالة للكاميروني جورج كيفين نكودو؛ جناح ضمك، بعدما قاد فريقه للفوز أمام الاتحاد، أمس الإثنين.

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الكاميرون سجل ثنائية ضمك في الفوز أمام العميد بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالمباراة التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب المحالة.

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ونشر نكودو عدة صور له من المباراة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" احتفالًا بالفوز معلقًا: "سيطرة".

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ميندي بدوره تفاعل مع منشور جناح ضمك، إذ دعمه برموز تعبيرية عبارة عن نار مشتعلة في إشارة إلى توهجه في دوري روشن، مرفقًا إياها بقلب أخضر.

وقابل نكودو تحفيز حارس الأهلي بالضحك مع تعليق: "كف عن ذلك"، ويبدو أن هناك إشارة خاصة بينهما يلمحان إليها.

N'Koudou IG

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند 43 نقطة، لكنه لا يزال يقتسم الصدارة مع الهلال بعدما تعثر الأخير بالهزيمة أمام القادسية (2-1)، في إطار الجولة نفسها، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.

فيما ارتفع رصيد ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر، أما الأهلي فيأتي بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.