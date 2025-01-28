صدمة للأهلي، انتقال مؤقت وأرقام مرعبة .. تفاصيل مثيرة من العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس

مفاجأة في النادي السعودي الذي قد ينضم له

كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالعرض الجديد الذي من المتوقع أن تقدمه السعودية لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد في الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، ستعود السعودية في الصيف القادم بعرض ضخم يصل إلى 300 مليون يورو لريال مدريد، بجانب راتب سنوي قدره 200 مليون يورو للاعب البرازيلي، وذلك بعد رفض النادي الإسباني الاستماع لأي عروض في صيف 2024.

وخلال البرنامج الإسباني، كشف الصحفي إدواردو إندا عن تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن العرض السعودي المحتمل قد يصل إلى 400 مليون يورو لريال مدريد و300 مليون يورو سنويًا للاعب.

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إندا أفصح أيضًا عن مفاجأة كبرى، حيث أكد أن الرأي السائد حاليًا داخل ريال مدريد هو أن الفريق يلعب بشكل أفضل في غياب فينيسيوس، مشيرًا إلى أن كيليان مبابي أظهر أفضل مستوياته في ظل غياب البرازيلي بسبب الإصابة.

وفي مفاجأة غير متوقعة للأهلي، أوضح "إل شيرينجيتو" أن الهلال هو النادي المرشح بقوة لضم فينيسيوس، بعدما تخلى مؤخرًا عن نيمار، رغم أن الأهلي كان الفريق الأول الذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي.

واختتم البرنامج بالإشارة إلى أن انتقال فينيسيوس إلى السعودية قد يكون مؤقتًا، حيث سيمتد لفترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام بهدف الترويج لاستضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2034، قبل أن يعود اللاعب إلى أوروبا مجددًا. وبهذا، سيكون انتقاله بمثابة إجازة مدفوعة الأجر بمرتب يصل إلى 20 ضعف راتبه الحالي.