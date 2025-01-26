موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العروبة في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب العروبة، ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الرياض، إذ يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العروبة والأهلي في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة العروبة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة العروبة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 30 يناير 2025 على ملعب نادي العروبة.

وتنطلق صافرة البداية في 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة العروبة والأهلي على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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