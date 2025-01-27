فيديو | بعد إصابة فرانك كيسييه "الغريبة" .. تحذير للاعبين من الاحتفال مع حراس المرمى!

الأهلي هزم الرياض وخسر نجم وسطه

وجه الإعلامي خالد الشنيف تحذيرًا للاعبين من الاحتفال مع حراس المرمى، مطالبًا إياهم بالابتعاد عنهم حال كانوا يحتفلون بالأهداف، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الإصابة.

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تحذير اللاعب السابق في النادي الأهلي جاء تعليقًا منه على لقطة إصابة فرانك كيسييه نجم وسط الفريق السعودي بسبب احتفال زميله حارس المرمى، إدوارد ميندي، بهدف رياض محرز في مرمى الرياض، والذي سجله بعد تمريرة حاسمة من اللاعب السنغالي.

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ميندي مرر الكرة طويلة إلى محرز الذي استلم بطريقة رائعة معتادة ومن ثم سدد تسديدة متقنة أسفرت عن الهدف الخامس والأخير للأهلي في مرمى الرياض، خلال مواجهة الطرفين ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الحارس احتفل مع اللاعب الإيفواري بطريقة غريبة تسببت في إصابة الأخير، وقد فجرت تلك اللقطة الضحكات في استوديو برنامج "دورينا غير" خاصة في ظل وجود حارس المرمى العُماني علي الحبسي الذي وصف الأمر بالمصارعة وأضاف "أعتقد أن أبو ناصر (تركي آل الشيخ) سيستدعيهم"، في إشارة منه لفعاليات المصارعة في موسم الرياض.

الشنيف أضاف ضاحكًا "نصيحة لأي لاعب، إن رأيت حارس مرمى يحتفل فابعد عنه، هم يتمتعون بالطول والقوة الجسدية. نتمنى أن تكون بسيطة".