تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

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وفي الموسم الماضي نجح صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، في حسم لقب هداف الدوري وبفارق سبعة أهداف، عن ميتروفيتش مهاجم الهلال.

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ومن المنتظر أن يستمر التنافس بين رونالدو، وميتروفيتش، وبنزيما وغيرهم من النجوم في الموسم الحالي من دوري روشن، لحسم لقب الهداف.

Shahid

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025: رونالدو يسجل والصدارة من نصيب جودوين