"ما قدمته مع الأهلي يكفيني" .. عمر السومة: الدوري السعودي اختلف كثيرًا وإرادة الله تحسم صراعي مع حمدالله

الهداف التاريخي لدوري المحترفين لعب أولى مبارياته بعد العودة للسعودية

أكد السوري عمر السومة لاعب العروبة الجديد أن الدوري السعودي اختلف كثيرًا عما كان عليه وقت لعبه مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يأمل بالتأقلم والانسجام السريع مع فريقه وزملائه والأجواء الجديدة في المسابقة.

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السومة يُعد أحد أبرز نجوم حقبة المحترفين في الدوري السعودي، وقد توج نفسه هدافًا للدوري السعودي للمحترفين، والذي انطلق موسم 2008-2009، برصيد 144 هدفًا سجلها جميعًا مع الأهلي، لكنه يُواجه حاليًا خطر اللحاق به من المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الشباب الذي يمتلك 136 هدفًا.

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المهاجم السوري خاض مباراته الأولى مع العروبة بعد العودة وكاد خلالها أن يُسجل هدفه الأول لكن العارضة ردت تسديدته الرائعة من كرة ثابتة، وقد أبدى رضاه عن نتيجة التعادل مع سكري القصيم مؤكدًا أن الدوري السعودي اختلف كثيرًا عما كان عليه وقت تواجده بقميص الأهلي، خاصة على صعيد الملاعب والنقل التلفزي واللاعبين الأجانب.

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اللاعب سُئل عن صراعه مع حمدالله حول لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، فأجاب "أكرر ما قلته سابقًا، الأمر بيد الله، لو كانت إرادة الله أن يُكسر الرقم سيُكسر مهما لعبت، سواء من حمدالله أو غيره".

أتم "حققت هذا الرقم دون ترتيب مسبق، وما يأتيني من رب العالمين أنا راضٍ به تمامًا، يكفيني ما قدمته في الدوري السعودي وما عشته من مواسم جميلة مع النادي الأهلي".